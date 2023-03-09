На Одещині в Тарутинському степу помітили червонокнижну лісову кішку

Вона сиділа на дереві, грілася на сонці та ігнорувала людей. Команді Rewilding Ukraine вдалося зробити декілька світлин граційної лісової кішки.

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У повідомленні зазначили, що цей вид поширений у Карпатах, на Закарпатті, невеликі популяції збереглися на Одещині, Волині, Буковині. Всього в Україні налічують близько 400 – 500 особин лісового кота.

Приємно відмітити, що цей рідкісний вид став повертатися до наших ландшафтів, у тому числі до Придунав'я, про що свідчать частіші зустрічі тварини з людьми, – йдеться у повідомленні.

Від домашніх котів лісовий вирізняється більшими розмірами, кремезним тілом, коротшим пухнастим хвостом та характерним забарвленням хутра. Також в організації Rewilding Ukraine додали, що він поводить себе як дикий звір і зазвичай вправно ховається від людей.



У степу Одещини помітили червонокнижну лісову кішку / Фото Олександр Куракін, Rewilding Ukraine​

Вчені вважають, що лісові коти можуть схрещуватися з домашніми, тож в природі ви можете зустріти їхні гібриди з проміжними рисами.

Лісовий кіт: коротко

Цей вид котячих селиться у глухих лісах та плавнях, виводкові лігва влаштовує в природних укриттях, у норах борсуків та лисиць, зрідка – на горищах лісових будинків та в очеретяних заростях.

Особливістю фарбування є наявність чорних смужок. Вони розташовуються по хребту, на лицьовій частині голови, на хвості, але в боках і лапах може бути вигляді плям. Самці котів у довжину можуть сягати 90 сантиметрів, а самки – 75.

Видобуток їжі у лісових котів здійснюється через полювання. Вони є хижаками і полюють дрібних тварин, як-от зайці, кролики, куниці, горностаї, тхори, птахи тощо.

Кіт лісовий / Фото Вікіпедія​

Лісовий кіт занесений до Червоної книги МСОП. Охороняється в Карпатському і Дунайському біосферних заповідниках, природному заповіднику Ґорґани, національних природних парках Карпат.

Цей вид зникає через вирубування лісів, непокоєння, знищення під час відстрілу бродячих домашніх котів та загибель у капканах.