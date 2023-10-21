Рожевих фламінго прилетіло 1 114 особин. Нагадаємо, що нещодавно у національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше успішно було виведено близько двох сотень рідкісних фламінго.

Дивіться також Їдять головою вниз: 9 цікавих фактів про фламінго, які ви могли не знати

На Одещину прилетіло понад тисячу рожевих фламінго

На оприлюднених кадрах можна побачити, як до національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіло 1 114 рожевих фламінго. Це найбільша кількість дивовижних птахів, яку зафіксували науковці на території нацпарку.

Деякі з птахів мають біле кільцювання, визначити їхнє походження поки не вдалось. А один фламінго був з синім кільцем – він з Італії.

Тисяча фламінго на Одещині / фото нацпарку

На Одещині народилося майже 200 рідкісних "феніксів"

Раніше у національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області вперше було виведено близько двох сотень рідкісних рожевих фламінго. Їх також часто називають "феніксами".

Повідомлялося, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині.