Кому і що заповіла очільниця РЕТА?

Інгрід Ньюкірк хоче, аби з її шкіри зробили сумку або пояс Hermès. Вона звинувачує бренд у жорстокому поводженні з тваринами задля виробництва аксесуарів.

Зауважте Навчилися у динозаврів: вчені вперше побачили "непорочне зачаття" у крокодилів

The North Face отримає ногу Ньюкірк – так вона "хоче дати стусана" компанії за використання пуху та пір'я. Другу ногу мають зламати та виставити біля входу в іподром, щоб нагадати людям про травми коней на перегонах.

Кишківник Інгрід Ньюкірк відповідно до заповіту повинні перетворити на оболонку для сосисок і відправити їх турецькому шеф-кухареві Нусрету Гьокче, оскільки в меню його ресторанів "забагато" м'яса.

Ілону Маску за заповітом відійде шматок серця – організація PETA впевнена, що його компанія Neuralin вбила багато мавп, свиней, щурів та овець для експериментів, вживляючи їм у мозок нейрочипи.

Решту частин свого серця жінка хоче поховати під трасами "Формули-1", "Хоккенхайм" у Німеччині та "Сільверстоун" у Великій Британії. Таким чином вона хоче вшанувати Міхаеля Шумахера та Льюїса Гамільтона за їхню допомогу організації.

Очільниця PETA заповіла свої органи та частини тіла / Фото PETA

Також зоозахисниця заповіла, щоб з частини її плоті "приготували страви з цибулею для людей на барбекю".

Одне око Ньюкірк отримає Національний інститут здоров'я США — щоб нагадати, що "PETA слідкує за ними".

Національний інститут здоров'я США проводить болісні експерименти на тваринах вартістю мільярди доларів. Під час цих експериментів тварин спалюють; б'ють електрошоком; залишають без їжі, води або сну; навмисне заражають хворобами; створюють залежність від наркотиків, таких як кокаїн і героїн; отруюють промисловими хімікатами,

— кажуть в PETE.

Інше око відправлять Міністерству внутрішніх справ Британії, оскільки воно надає дозвіл на "грубі експерименти на тваринах".

До слова: очільниця PETA написала перший свій варіант такого заповіту у 2003 році. Цього року вона вирішила доповнити його, "щоб охопити усі актуальні для організації теми". Повний зміст заповіту можна переглянути за посиланням.