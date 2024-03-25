Загадка поки не розгадана: турист знайшов на пляжі велику білу акулу "обезголовленою"

На узбережжі Нової Зеландії небайдужий відпочивальник знайшов велику білу акулу "обезголовленою" на пляжі. Департамент охорони природи звернувся до громадськості з проханням допомогти знайти зниклу частину тіла акули.

Влада шукає інформацію про таємниче зникнення голови тварини. Знахідка була виявлена 15 березня на пляжі Махія, розташованому на східній стороні острова Північний.

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Відвідувач пляжу знайшов велику білу акулу без голови

Нещодавно місцевий Департамент охорони природи (DOC) оприлюднив публічне звернення з проханням надати додаткову інформацію щодо загибелі великої білої акули, яка перебуває під охороною. Місцеперебування голови хижака досі залишається загадкою.

Тіло акули було виявлено на човновій рампі, про що повідомив один із жителів. Ми вважаємо, що її спіймали вранці, а потім доставили на берег до пляжу Махіа, де й обезголовили,

— заявив Метт Тонг, менеджер з операцій DOC.

Відповідно до правил, викладених в Законі про дику природу Нової Зеландії від 1953 року, полювання, вбивство або заподіяння шкоди білим акулам суворо заборонено. Закон також забороняє володіння або торгівлю будь-якими частинами цих тварин. Різні інші види акул теж перебувають під захистом цих правил.

Тонг пояснив, що випадковий вилов білої акули не вважається незаконним. Однак, вкрай важливо, щоб акулу відпустили, не завдавши їй додаткової шкоди. Також він підкреслив, що про всі випадки вилову необхідно повідомляти DOC, відповідно до закону.

Відвідувач пляжу знайшов велику білу акулу без голови / Ілюстративне фото Unsplash

Зауважимо, у Новій Зеландії полювання або вбивство морських тварин, що охороняються, без дозволу може призвести до серйозних наслідків. Порушникам може загрожувати позбавлення волі на строк до двох років або штраф у розмірі до 250 000 новозеландських доларів (9,7 мільйона гривень), або і те, і інше.

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