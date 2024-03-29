Китам хочуть надати юридичний статус: що зміниться для цих величних ссавців

У Новій Зеландії король корінного народу маорі Тухейтіа Пакі Те Фероферо VII виступив за надання китам статусу юридичної особи. Це рішення є заходом для захисту популяції цих важливих тварин, які відіграють вирішальну роль у місцевих екосистемах.

Лідери маорі закликали до розробки цілісної стратегії, що поєднує традиційні знання корінних народів з науковими даними для збереження китів.

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В Новій Зеландії хочуть надати юридичний статус китам

За даними природоохоронної групи Всесвітнього фонду дикої природи, 6 із 13 видів великих китів на сьогодні класифікуються як такі, що перебувають під загрозою зникнення або вразливі.

Рвук пісні наших предків став слабшим, а середовище їх проживання під загрозою, саме тому ми повинні діяти негайно,

— сказав Тухейтіа.

Також вождь сусідніх Островів Кука Тревел Ту Арікі додав, що кити відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я всієї океанічної екосистеми. Зменшення популяції китів порушує крихкий баланс, який підтримує все живе в морі.

Китам можуть надати юридичний статус / Фото Unsplash

Важливою подією стало підписання 27 березня королем Тухейтіа Океанської декларації (He Whakaputanga Moana) з вождем Островів Кука. Угода має на меті захистити океанський простір для великих ссавців, підкреслюючи вирішальну роль океанів для корінних громад.

Зауважимо, Нова Зеландія зробила революційний крок, прийнявши закони, що визнають природні об'єкти юридичними особами через важливість для народу маорі. Наприклад, вулкан Таранакі та річка Вангануї мають духовне значення для корінної громади, яка вважає їх своїми предками. Це рішення, прийняте у 2017 році, надало цим місцям статус особи.

Північноатлантичні кити перебувають на межі зникнення

Це вид, що перебуває під загрозою повного зникнення, і сьогодні їхня кількість невблаганно скорочується. Результати нового дослідження показують, що самки втрачають здатність розмножуватися.

Все через зменшення розміру тіла – частково це пов'язано з такими стресорами, як зміна клімату. Дослідники стурбовані, оскільки втрата репродуктивної функції може обернутися катастрофою та повним вимиранням для цього виду.