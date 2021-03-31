Господарі собак фанатіють від цього тренду: що таке дог-фітнес і кому він потрібен

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Джерело:

інстаграм Pets&People

Виявляється, фітнесом можуть займатися не тільки люди. Собаки теж не відстають від своїх хазяїв і навіть ходять до спеціальних спортивних залів.

Здоров'я опорно-рухового апарату собаки прямо впливає на її настрій, поведінку та якість життя. Тому люблячі господарі дають своїм собакам фізичне навантаження, що може задовольнити їх потреби в русі.

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Фітнес допомагає собакам залишатися в формі / Фото Odessa.kinolog

Дог-фітнес або фітнес для собак

комплекс фізичних навантажень і вправ для собак, що дозволяє рівномірно розподілити навантаження на всі м'язи.

Важливою перевагою дог-фітнесу перед звичайними прогулянками є те, що собаці потрібно думати й напружувати пам'ять, щоб навчитися робити вправи. Це сприяє гармонійному розвитку собаки.

Дог-фітнес допомагає:

  • виростити з ніжного цуценяти міцну здорову собаку,
  • тренувати витривалість,
  • відновитися після травм,
  • підтримувати тварин з хронічними захворюваннями.


Фітнес допомагає собаці розвиватися гармонійно / Фото Wikipet

Кому потрібен дог-фітнес:

  • новачкам, які завели першого собаку і не знають, як правильно розподіляти навантаження для тварини,
  • тим, хто хоче, щоб пес брав участь у виставках – тварина матиме гармонійно розвинені м'язи,
  • якщо у вашого собаки є зайва вага, якої потрібно позбутися,
  • якщо пес гіперактивний і звичайні прогулянки його не заспокоюють,
  • тим, хто не може довго вигулювати улюбленців, наприклад, через погодні умови,
  • тощо.
Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Найкраще тренувати собаку під наглядом фахівця / Фото neva-dog

Правила для тих, хто вирішив займатися дог-фітнесом:

  1. Заняття мають бути регулярними. Вони повинні стати не хобі, а способом життя.
  2. Не змушуйте собаку тренуватися надміру її сил, краще короткі, але регулярні тренування.
  3. Від таких фізичних тренувань улюбленець може втомитися не тільки фізично, а морально – уважно стежте за самопочуттям тварини.
  4. Як і людський спорт, фітнес для собак ефективний разом з дієтою, тому дайте собаці збалансований раціон.
  5. Не забувайте про воду, адже на тренуваннях організм собаки її втрачає.
  6. Підтримуйте постійний контакт із тренерами та ветеринарами, щоб знати, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.