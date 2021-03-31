Господарі собак фанатіють від цього тренду: що таке дог-фітнес і кому він потрібен

Виявляється, фітнесом можуть займатися не тільки люди. Собаки теж не відстають від своїх хазяїв і навіть ходять до спеціальних спортивних залів.

Здоров'я опорно-рухового апарату собаки прямо впливає на її настрій, поведінку та якість життя. Тому люблячі господарі дають своїм собакам фізичне навантаження, що може задовольнити їх потреби в русі.

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Фітнес допомагає собакам залишатися в формі / Фото Odessa.kinolog

Дог-фітнес або фітнес для собак комплекс фізичних навантажень і вправ для собак, що дозволяє рівномірно розподілити навантаження на всі м'язи.

Важливою перевагою дог-фітнесу перед звичайними прогулянками є те, що собаці потрібно думати й напружувати пам'ять, щоб навчитися робити вправи. Це сприяє гармонійному розвитку собаки.

Дог-фітнес допомагає:

виростити з ніжного цуценяти міцну здорову собаку,

тренувати витривалість,

відновитися після травм,

підтримувати тварин з хронічними захворюваннями.



Фітнес допомагає собаці розвиватися гармонійно / Фото Wikipet

Кому потрібен дог-фітнес:

новачкам, які завели першого собаку і не знають, як правильно розподіляти навантаження для тварини,

тим, хто хоче, щоб пес брав участь у виставках – тварина матиме гармонійно розвинені м'язи,

якщо у вашого собаки є зайва вага, якої потрібно позбутися,

якщо пес гіперактивний і звичайні прогулянки його не заспокоюють,

тим, хто не може довго вигулювати улюбленців, наприклад, через погодні умови,

тощо.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтещо забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Найкраще тренувати собаку під наглядом фахівця / Фото neva-dog

Правила для тих, хто вирішив займатися дог-фітнесом: