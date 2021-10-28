Новий килимок з кошенятами дуже здивував кота: епічне відео

Коти надзвичайно люблять свій прострір, який вважають рідним і добре знайомим. Інколи нові предмети в інтер'єрі можуть не просто роздратувати їх, а навіть добряче налякати.

Так сталося зі смугастим котиком зі США. Його власниця зняла цей курйозний момент на відео і виклала у тікток.

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Кіт злякався килимка

Кадри за лічені дні набрали понад 135 тисяч лайків. Відео потрапило у рекомендації і стало вірусним. Його сюжет дуже простий: хазяйка принесла у дім новий килимок із великим зображенням котів.

Обновку раптово побачив кіт, який щодуху перелякався. Він наїжачився, розпушив хвоста і почав бубніти собі під ніс. Хазяйка та її подруга не могли стримати сміху, дивлячись на сконфуженого улюбленця.

Зрештою, це краще побачити на власні очі:

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Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Ось так виглядали кошенята, які так перелякали чотирилапого / Скриншот

Чому коти бояться нових предметів

Джерело: Catster