Зіграв на піаніно у День народження: несподівано, але це зробив носоріг

Носоріг на прізвисько Бандху потішив відвідувачів зоопарку своєї грою на музичному інструменті. Так талановитий звір відсвяткував власний День народження.

Бандху мешкає у Денверському зоопарку Toyota Elephant Passage. Цьому великому однорогому носорогу виповнилося 12 років.

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Це заняття стало для носорога новим досвідом / Скриншот

Працівники зоопарку опублікували відео, як гігантська тварина грає губами на маленькому піаніно.

Бандху хоче потішити нас усіх особливою піснею, яку написав сам, – жартують в зоопарку.

Кумедне відео опублікували в інстаграмі.

Найкраща пісня, – так коментують відео фанати носорога.

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Бандху сподобалася така розвага. Носоріг слухав незвичні звуки та взаємодіяв з інструментом – це стало для нього цікавим досвідом.

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