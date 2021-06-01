Зіграв на піаніно у День народження: несподівано, але це зробив носоріг

Носоріг на прізвисько Бандху потішив відвідувачів зоопарку своєї грою на музичному інструменті. Так талановитий звір відсвяткував власний День народження.
Бандху мешкає у Денверському зоопарку Toyota Elephant Passage. Цьому великому однорогому носорогу виповнилося 12 років.
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Це заняття стало для носорога новим досвідом / Скриншот
Працівники зоопарку опублікували відео, як гігантська тварина грає губами на маленькому піаніно.
Бандху хоче потішити нас усіх особливою піснею, яку написав сам, – жартують в зоопарку.
Кумедне відео опублікували в інстаграмі.
Найкраща пісня, – так коментують відео фанати носорога.Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.
Бандху сподобалася така розвага. Носоріг слухав незвичні звуки та взаємодіяв з інструментом – це стало для нього цікавим досвідом.