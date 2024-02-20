Через навалу диких кабанів: дві популярні країни побудують між собою паркан на кордоні

У відповідь на спалах африканської чуми свиней серед диких кабанів у Швеції торік Норвегія розглядає можливість будівництва прикордонного паркану, щоб запобігти поширенню хвороби на свою територію. Наразі тривають дискусії щодо можливої реалізації цього превентивного заходу.

Норвегія може побудувати паркан на кордоні зі Швецією

Спільними зусиллями Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів та Агентство з охорони навколишнього середовища розробили план дій для боротьби зі значною загрозою, яку становлять дикі кабани для комерційного свинарства.

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У новій пропозиції влада розглядає план зі знищення до 2 000 диких кабанів, надання дозволу мисливцям продавати їхнє м'ясо та зобов'язати фермерів встановлювати спеціальні огорожі в місцях, де вирощують свиней.

Регуляторні органи запропонували побудувати паркан на норвезькому боці кордону, щоб утримати диких кабанів від перетину кордону зі Швеції. За оцінками, популяція диких кабанів у Швеції сягає 300 000 особин. Чиновники черпають натхнення з досвіду Данії, якій вдалося ефективно запобігти подібному вторгненню кабанів зі Швеції.

У зв'язку з виявленням африканської чуми свиней у диких кабанів у Швеції, чиновники охорони здоров'я видали рекомендації щодо запобігання поширенню цього серйозного вірусного захворювання. Африканська чума свиней, яка фіксується в Європі з 2007 року, була виявлена в тушах диких кабанів торік.

Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку,

– додали прикордонники.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.