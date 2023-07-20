У Німеччині поні Кеш проїхався трамваєм

Звісно, поні подорожував не сам. Його 20-річна господиня Дженні, випускниця середньої школи розповіла, що вона відсвяткувала останній день у школі з друзями та вчителями. На свято вона прийшла зі своїм поні, якому дозволили проскакати шкільним двором.

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Втім, дорогою додому Кеш не захотів йти під спекотним сонцем і брикався. Дівчина купила за 2 євро спеціальний квиток для тварин, яким зазвичай сплачують проїзд собак, та поїхали зі своїм улюбленцем трамваєм.

Дорога зайняла близько пів години. Пасажири, особливо діти, неймовірно раділи, що їдуть разом з поні. А Кеш перетворився на справжню зірку, якого фотографували, гладили та яким захоплювалися.

У Лейпцигу поні проїхався у трамваї​ / Фото Bild

Водійка трамвая Катя Новак вийшла на одній із зупинок і також зробила фото разом з Кешем. Вона зізналась, що за свою 37-річну кар'єру жодного разу не возила поні.

Я була дуже щаслива. Пасажири також. Усі виходили з усмішкою. Я їхала дуже обережно. Мене не хвилювали затримки – головне, щоб з поні було все гаразд,

– розповіла вона.

За словами Дженні, поні став частиною її сім'ї два роки тому. Вони врятували Кеша від поганого ставлення, а тепер він наймиліший поні у світі, дуже цікавий і активний.

Попри те, що поні Кеш став зіркою мережі, у транспортній компанії LVB закликали більше не перевозити великих тварин громадським транспортом, оскільки це може призвести до травмування.