Носить дрова, пере, викидає сміття: як німецька вівчарка допомагає господарям – відео
Джерело:ютуб-канал The DoDo
Собака породи німецька вівчарка обожнює прибирати вдома разом зі своєю улюбленою власницею. А коли в дім потрапило безпритульне кошеня, розумний пес взяв опіку над малюком.
Ця тварина обожнює допомагати. Що б не робили її господарі, вона приходить і пробує свої сили: дістає білизну з пральної машини, носить пакети й викидає сміття.
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Німецька вівчарка обожнює допомагати господарям / Скриншот
Якщо господарі збирають дрова – Аня тут як тут. Якщо приїхали на машині із магазину – мудра вівчарка хапає пакети з багажника й несе їх в дім.
Далі Аня вчиться читати, піде до коледжу, напише успішні серії книг, – жартують користувачі мережі.
Кошеня жило в сміттєвому баці / Скриншот
А одного разу в будинку з'явилося поповнення. Власниця Ані дізналася про кошеня, яке живе в сміттєвому баці. Серце доброї жінки стискалося від жалю й вона вирішила забрати малюка собі.
Котику дали прізвисько Манчі. Спершу його оселили у підвалі, але Аню не влаштовувала така ситуація. Вона почала соціалізувати малюка.
Вівчарка намагалася подружитися з котиком / Скриншот
Аня взяла ниточку й почала гратися з малюком / Скриншот
Одного дня вівчарка взяла ниточку й почала гратися з котом. На диво, малюк відповів на запрошення до гри. Далі вівчарка почала брати й інші іграшки, а котик радісно бавився із нею.
Тепер Манчі став повноцінним членом родини, а від переляканого малюка зі сміттєвого баку не залишилося й сліду.
Вівчарка й кошеня стали справжніми друзями / Скриншот
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