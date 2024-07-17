Втеча провалена: гігантського кенгуру, який зник перед Новим роком, знайшли неподалік від дому

Нещодавно у Штернберзі, земля Мекленбург-Передня Померанія, полохлива травоїдна тварина, на ім'я Скіппі, втекла з міста, злякавшись святкового феєрверку. За повідомленням поліції, власник кенгуру кілька місяців старанно шукав Скіппі, але без успіху.

Минулого тижня з'явилася радісна новина – сумчасту тварину-втікача знайшли. Він стрибав навколо Людерсдорфа, району Мекленбург-Передня Померанія приблизно за 19 годин ходьби від дому.

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Кенгуру знайшли приблизно за 50 миль від дому

Кенгуру Скіппі бачили ще в березні між містами Зюльтен і Сагсдорф. Однак, через 4 місяці Аксель Реше виявив кенгуру, який лежав на купі сіна у своїй стайні, шукаючи притулку від дощу.

Згодом Реше вдалося спіймати кенгуру після того, як він помітив його на сусідньому лузі кілька тижнів тому. 3 липня Реше успішно замкнув Скіппі в загоні, а пізніше в стайні, коли кенгуру спробував пробратися туди вдруге наступного дня.

У нього була укушена рана на хвості, ймовірно, від лисиці, вовка чи собаки,

— сказав Реше.

Вид кенгуру Скіппі не повідомлявся, хоча газета описувала його як "гіганта" і "сірого".



Подорож Скіппі на мапі / Фото Metro

У 2021 році кенгуру Скіппі потрапив у заголовки газет після втечі з цирку в регіоні Шварцвальд-Баар не один раз, а двічі. Перша втеча сталася в серпні, коли цирк базувався в Бад-Даремі, а через тиждень Скіппі знову був спійманий.

Наступного місяця Скіппі успішно здійснив ще один план втечі, уникнувши затримання і проклавши собі шлях до Шварцвальду. Пізніше його помітили на окружній дорозі 5724 між Санкт-Георгеном і Брогеном.