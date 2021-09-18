У Німеччині вчені навчили корів користуватися вбиральнею

У Німеччині вчені навчили корів ходити в туалет. Вони вважають, що це може допомогти фермерам зменшити забруднення води та скоротити викиди парникових газів.

Відомо, що аміак у коров’ячій сечі виділяє оксид азоту при викиді у ґрунт. В усьому світі приблизно 10% всіх викидів парникових газів відбувається через тваринництво.

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Як вчили корів ходити в туалет

Експеримент проводили на фермі, якою управляє Науково-дослідний інститут біології сільськогосподарських тварин у Даммерсторфі. Дослідники Ліндсі Метьюс та Дуглас Елліфф з Оклендського університету розповіли, що навчання проводили за принципом "батога і пряника".

Для цього вони облаштували спеціальну зону під назвою MooLoos, вистелену штучною травою, де корови можуть безпечно мочитися без загрози для навколишнього середовища.

На першому етапі телят по черзі заганяли у MooLoos і винагороджували їх їжею, якщо там вони робили свою "легку справу".



Після використання вигрібної ями телят частували / Фото FBN

Наступним кроком стало збільшення відстані до вбиральні. Якщо ставалися "аварії" в іншій частині сараю, корів обприскували водою. Досить швидко 11 з 16 телят привчилися до туалету.

Корови самостійно ініціювали вхід до туалету, роблячи в середньому від 15 до 20 сечовипускань. А наприкінці три чверті тварин робили три чверті сечовипускань у вбиральні,

– розповів Метьюс.



Телятам потрібно було пройти алеєю, щоб увійти до вигрібної ями / Фото FBN

Майбутні виклики

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Якщо у Німеччині корови в основному перебувають у сараях, то наступним кроком буде подивитися, як система працюватиме в контексті Нової Зеландії, де велика рогата худоба проводить більшу частину часу у відкритих загонах.



Корови на пасовищі / Фото the conversation

Однак тварин збирають на доїння та прийом добавок, тому цей час вони могли б користуватися спеціальною вбиральнею. Крім того, їх можна встановити і на відкритому просторі. І навіть, якщо такий підхід буде не надто успішним, науковці переконані, що це все одно мало б суттєві екологічні переваги.

Чим більше сечі ми зможемо вловити, тим менше нам потрібно буде зменшити поголів’я великої рогатої худоби для досягнення цільових показників викидів. І тим менше нам доведеться йти на компроміс щодо наявності молока, масла, сиру та м’яса від великої рогатої худоби,

– зазначають дослідники.

Ще одним викликом може стати збільшення масштабів, щоб було економічно доцільно навчити мільйони тварин. Цього можна досягти за допомогою датчиків для виявлення сечовипускання та автоматичних систем винагороди.



Вбиральня для корів / Фото FBN