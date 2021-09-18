В Германии ученые научили коров пользоваться уборной

В Германии ученые научили коров ходить в туалет. Они считают, что это может помочь фермерам уменьшить загрязнение воды и сократить выбросы парниковых газов.

Известно, что аммиак в коровьей моче выделяет оксид азота при выбросе в почву. Во всем мире примерно 10% всех выбросов парниковых газов происходит из-за животноводства.

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Как учили коров ходить в туалет

Эксперимент проводили на ферме, которой управляет Научно-исследовательский институт биологии сельскохозяйственных животных в Даммерсторфе. Исследователи Линдси Мэтьюс и Дуглас Еллифф из Оклендского университета рассказали, что обучение проводили по принципу "кнута и пряника".

Для этого они обустроили специальную зону под названием MooLoos, выстланную искусственной травой, где коровы могут безопасно мочиться без угрозы для окружающей среды.

На первом этапе телят по очереди загоняли в MooLoos и вознаграждали их едой, если там они делали свое "маленькое дело".

После использования выгребной ямы телят угощали / Фото FBN

Следующим шагом стало увеличение расстояния до уборной. Если происходили "аварии" в другой части сарая, коров опрыскивали водой. Довольно быстро 11 из 16 телят приучились к туалету.

Коровы самостоятельно инициировали вход в туалет, делая в среднем от 15 до 20 мочеиспусканий. А в конце три четверти животных делали три четверти мочеиспусканий в уборной,

– рассказал Мэтьюс.



Телятам нужно было пройти по аллее, чтобы войти в выгребную яму / Фото FBN

Будущие вызовы

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Если в Германии коровы в основном находятся в сараях, то следующим шагом будет посмотреть, как система будет работать в контексте Новой Зеландии, где крупный рогатый скот проводит большую часть времени в открытых загонах.

Коровы на пастбище / Фото the conversation

Однако животных собирают на доение и прием добавок, поэтому это время они могли бы пользоваться специальной уборной. Кроме того, их можно установить и на открытом пространстве. И даже, если такой подход будет не слишком успешным, ученые убеждены, что это все равно имело бы существенные экологические преимущества.

Чем больше мочи мы сможем уловить, тем меньше нам нужно будет уменьшить поголовье крупного рогатого скота для достижения целевых показателей выбросов. И тем меньше нам придется идти на компромисс по наличию молока, масла, сыра и мяса от крупного рогатого скота,

– отмечают исследователи.

Еще одной проблемой может стать увеличение масштабов, чтобы было экономически целесообразно обучить миллионы животных. Этого можно достичь с помощью датчиков для обнаружения мочеиспускания и автоматических систем вознаграждения.



Уборная для коров / Фото FBN