У Німеччині такса всиновила маленьке поросятко: зворушливе відео

Собака піклується про маленького кабанчика, як про власне дитинча. Незвичний тандем утворився в родині німецьких ветеринарів.

Сусіди принесли маленьке дике поросятко до родини місцевих ветеринарів. Його знайшли на вулиці, малюк був голодний та замерзав.

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Щойно кабанчик потрапив додому, такса господарів взялася за його виховання. Собака не тільки опікується малюком, а ще й годує його.



Такса опікується малюком, як власною дитиною / Фото ТСН

Кабанчик спить зі своєю новою мамою, грається із нею та смакує молоком. Малюк, мабуть, вже й сам вважає себе собакою.

Зворушливе відео такси, що стала мамою кабанчику: