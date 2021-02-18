У Німеччині такса всиновила маленьке поросятко: зворушливе відео

Джерело:ТСН
Собака піклується про маленького кабанчика, як про власне дитинча. Незвичний тандем утворився в родині німецьких ветеринарів.
Сусіди принесли маленьке дике поросятко до родини місцевих ветеринарів. Його знайшли на вулиці, малюк був голодний та замерзав.
Схоже Найкращий ветеринар у світі: у мережі з'явилося зворушливе відео
Щойно кабанчик потрапив додому, такса господарів взялася за його виховання. Собака не тільки опікується малюком, а ще й годує його.
Такса опікується малюком, як власною дитиною / Фото ТСН
Кабанчик спить зі своєю новою мамою, грається із нею та смакує молоком. Малюк, мабуть, вже й сам вважає себе собакою.
Зворушливе відео такси, що стала мамою кабанчику: