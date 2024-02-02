Німеччина витратила 465 000 євро на будівництво тунелів для жаб: для чого це

У німецькому Гамбурзі збудували чотири тунелі для жаб і тритонів. На це партія "Зелених" виділила 465 тисяч євро.

Все для того, щоб захистити амфібій від автомобілів. Втім, платникам податків таке рішення не дуже до вподоби.

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Платники податків обурені

У 2021 році зоозахисники нарахували в Гамбурзі всього 616 жаб, хоча ще у 2018-му популяція земноводних була майже вдвічі більшою.

Раніше для охорони амфібій виставляли загородження, але цього виявилось замало. Тому Німеччина прийняла рішення про будівництво тунелів для жаб. На це країна витратила 465 000 євро.

Водночас платники податків стурбовані витратою бюджетних коштів на тунелі для амфібій. Проти такого рішення виступили й представники Вільної демократичної партії.

По суті, ми перевіряємо, чи є цей захід підставою для нової чорної книги,

— сказала голова Асоціації платників податків штату Петра Акманн.

Вона сумнівається, що тунелі потрібні.

В аеропорту Колумбії заарештували жінку зі 130 отруйними жабами у багажі

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу. Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Багато жаб були у стані зневоднення й стресу.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1 000 доларів за кожну жабу. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути 14 300 доларів.

Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і зараз їй пред'явлені звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами.