"Наші до Африки дійшли": в одному з прифронтових сіл ЗСУ знайшли верблюда – кадри порятунку

Українські військові щодня ризикують власними життями, рятуючи людей і не тільки. Нерідко на їх шляху зустрічаються цікаві створіння, побачити яких посеред вулиці у звичайний день ймовірність майже нульова, якщо ви, звісно, не в екзотичних країнах.

Але нещодавно ЗСУ поталанило – в одному з прифронтових сіл вони виявили живого верблюда. Відповідні кадри були опубліковані на TikTok-сторінці artem_1998k. Хлопець поділився історією порятунку незвичайної тварини.

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Українські захисники натрапили на верблюда

Днями ЗСУ йшли одним із прифронтових сіл, й раптом за кущами з'явився верблюд. Тварину спіймали, нагодували та напоїли водою. Хлопці навіть назвали її Василиною.

Коли не уточнили волонтерам, який саме транспорт нам потрібен,

– пожартував автор ролика.

При цьому де саме вони зустріли верблюда та звідки він взявся у прифронтовій зоні, військовий не уточнив.

Як це було: дивіться відео

Порятунок Василини: дивіться відео

Українці були шоковані такими кадрами, адже на території нашої країни таку тварину можна побачити хіба на заповідних територіях та у зоопарках. Тож вони залишили чимало коментарів під відео. Ось деякі з них:

"Туареги передали ленд-ліз",

"Щось не на ту границю вийшли",

"Наші до Африки дійшли",

"Напевно хтось залишив заявку волонтерам на верблюда, а волонтери взяли і привезли",

"Як козаки верблюда напували – нова серія мультиків",

"І чого тільки до нас з піском з Сахари не заносе",

"Бойовий верблюд, біологічне озброєння".

Під останнім відео військовий уточнив, що буде і третя частина порятунку Василини. Хлопці планують евакуювати її із села.