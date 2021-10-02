Незнайомець повернув собаці її вкрадене цуценя: зворушлива реакція чотирилапої

Представники американського притулку Hope For Paws розповіли в соціальних мережах історію собаки Джейд. Як вона возз'єднувалася зі своїм цуценям – читайте у матеріалі.

Собаку разом з 6 цуценятами знайшли в кущах. Проте Джейд не хотіла довіряти людям, тому зоозахисникам довелося виманювати собаку з укриття та накидати на неї повідець. Незабаром все сімейство вдалося довести до притулку.

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Джейд постійно нервувала. Навіть коли була поруч зі своїми цуценятами, не перестала проявляти занепокоєння. Вона бігала по клітці та жалібно скавуліла. Зоозахисники не розуміли, чому це з нею відбувається, а ветеринар не виявив ніяких проблем зі здоров'ям.

Причина незвичайного поведінки собаки з'ясувалася, коли до притулку прийшов незнайомий чоловік разом з сьомим цуценям Джейд.

Він розповів, що новонародженого дитинчати вкрали у собаки незадовго до приїзду співробітників притулку. Проте йому вдалося забрати та повернути його матері.

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Крихітку одразу віднесли Джейд, яка радісно зустріла цуценя, облизала та погодувала її. Тільки тоді собака змогла заспокоїтися та розслабитися.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Дивіться відео про Джейд та її цуценят: