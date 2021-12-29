Незадоволені морди: ці домашні тварини ненавидять Новий рік – 20 смішних фото
Джерело:Mixnews
Ці собаки й коти зовсім не розділяють захоплення своїх господарів. Тваринам не до вподоби новорічні костюмчики, ялинки з прикрасами та гірлянди – й вони не соромляться це показувати.
Ми розуміємо деяких із песиків та котиків – не кожен захоче носити костюм ельфа або брати участь у новорічній фотосесії. А ялинка з блискучими іграшками взагалі відвертає увагу від основної цінності в домі – милого кота.
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