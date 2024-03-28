Майже 1,5 мільйона гривень: господиня клонувала померлого кота – що з цього вийшло

Канадка Кріс Стюарт витратила 50 000 канадських доларів на клонування свого улюбленого кота породи регдолл, на ім'я Ведмідь. Кіт трагічно загинув 2 роки тому, потрапивши під колеса автомобіля.

Кріс звинувачувала себе за те, що випустила тоді його на вулицю. Тому довго виношувала ідею клонувати чотирилапого.

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Господиня клонувала свого померлого кота

Кріс Стюарт, після загибелі тварини, вирішила вжити заходів: зберегти її ДНК і звернутися у компанію, яка займається клонуванням. Після чотирьох спроб вона отримала двох кошенят.

Я знала, що хочу зробити це, бо за 3 чи 4 роки до цього я намагалася клонувати одну зі своїх собак, і в мене все ще були інструкції, як надіслати зразки клітин у компанію Viagen у Техасі. Після чотирьох невдалих спроб, сурогатна кішка народила двох кошенят,

— розповідає жінка.

Пара котиків народилася 10 січня. Жінка вирішила назвати їх Ведмежатами.

Жінка поїхала до Нью-Йорка (США), де компанія Viagen вручила двох ідентичних домашніх улюбленців. Ці тварини є генетичними клонами її улюбленого домашнього улюбленця Ведмедика.

За словами Кріс Стюарт, їх не можливо відрізнити. Точно так само і з характером – обидва ідентичні Медведю.

Кріс каже, що кошенята дуже схожі на Ведмедя / Фото CBS

Кріс Стюарт поділилася своїм досвідом, сподіваючись донести до людей інформацію про те, що їхні загублені домашні улюбленці можуть возз'єднатися з ними. Однак, вона підкреслила, що цей процес може бути дуже дорогим. Стюарт розповіла, що на виведення кошенят витратила 50 000 канадських доларів, що еквівалентно понад 1,4 мільйона гривень.

Клонування тварин заборонено

Viagen — американська компанія, що займається клонуванням кішок і собак. У відеоролику на її каналі в YouTube пояснюється, що фахівці беруть клітини в домашньої тварини й вставляють їх у ядро яйцеклітини самки. У процесі, який компанія називає "запатентованим", яйцеклітина і клітина з'єднуються, і починає рости ембріон. Потім ембріони переносяться сурогатній матері, яка народжує клонованих цуценят або кошенят.

Ще у 2015 році Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії та ухвалив законодавство, яке забороняє клонування усіх видів тварин. Законодавство набуло чинності після схвалення рішення 28 країнами-членами у форматі Ради ЄС.

Серед головних аргументів на підтримку заборони клонування в ЄС відзначають недосконалість і неприродність технології цього процесу, високу смертність і страждання серед клонованих тварин. Також хвилюються, що колись клонування застосовуватимуть і до людей, а це може спричинити, зокрема, етичні проблеми.

Водночас є країни, в яких клонування тварин дозволено, зокрема Німеччині, Великій Британії, Франції, Австрії, Нідерландах, Швейцарії, Греції та США. При цьому не існує законів про захист тварин, які регулюють методи клонування тварин.