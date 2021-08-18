Немовля з хвостом: кіт заліз у дитяче крісло та потрапив на вірусне відео

Мама малюка не сподівалася, що іграшки її дитини зацікавлять ще когось. Але кумедний чорно-білий котик також хоче гратися цими цікавими забавками.

Жінці вдалося зняти на відео, як пухнастик лежить на спині в маленькому кріслі для немовляти. Кіт з азартом зачіпає лапками іграшки, що висять над ним.

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Помітно, що котику дуже подобається така розвага. Мабуть, муркотуну здається, що це крісло й підвішані м'якенькі зірки створені спеціально для нього. Не можемо не погодитися – розмір маленького кріселка ідеально відповідає розміру кота.

Потім чотирилапий подивився на свою власницю. На морді улюбленця написано, що йому зовсім не соромно і він не розуміє, що такого сталося.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Кіт бавиться в дитячому кріслі: кумедне відео

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