Немовля з хвостом: кіт заліз у дитяче крісло та потрапив на вірусне відео
Джерело:тікток jaimeebottger
Мама малюка не сподівалася, що іграшки її дитини зацікавлять ще когось. Але кумедний чорно-білий котик також хоче гратися цими цікавими забавками.
Жінці вдалося зняти на відео, як пухнастик лежить на спині в маленькому кріслі для немовляти. Кіт з азартом зачіпає лапками іграшки, що висять над ним.
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Помітно, що котику дуже подобається така розвага. Мабуть, муркотуну здається, що це крісло й підвішані м'якенькі зірки створені спеціально для нього. Не можемо не погодитися – розмір маленького кріселка ідеально відповідає розміру кота.
Потім чотирилапий подивився на свою власницю. На морді улюбленця написано, що йому зовсім не соромно і він не розуміє, що такого сталося.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Кіт бавиться в дитячому кріслі: кумедне відео
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Користувачі мережі коментують цей курйоз:
- "Щасливе дитинство у котика".
- "Всі зручності для пухнастої дитини, правильно".
- "Чудове життя у кота".
- "Так ось для чого це крісло, а ми думали".