Некрасивий білий кіт, якого забрали додому, не вірить своєму щастю: щемливе відео

5-річний кіт на прізвисько Альберт провів своє життя на вулиці. І раптом коту пощастило – його забрали додому назавжди.

Кіт з постійно сумною мордочкою

Вулиця залишила чимало слідів на тілі котика. Його знайшли покаліченим, хворим та дуже нещасним. Котику знадобилися місяці лікування.

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Праве вухо Альберта назавжди залишилося зігнутим. А його сумна морда свідчила, що це котик багато пережив.



Таким Альберта знайшли / Фото alberts_tail

На щастя, кота забрала собі небайдужа дівчина. І з'ясувала, що у цього вуличного "монстра" абсолютно неймовірний характер. Він обожнює обійматися та не відходить від своєї власниці.

Щоранку Альберт підходить до мене та сідає на плече, щоб сказати "Добрий день",

– розповідає дівчина.

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Через 6 місяців після того, як Альберта врятували з вулиці, з'явилося це відео. На ньому кіт показує, як любить свою людину. Воно стало абсолютно вірусним та назбирало майже 6,5 мільйона переглядів у тіктоці.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Кіт Альберт у новому домі / Фото alberts_tail

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Не бійтеся брати тварин з вулиці або притулку. Вони стануть вашими вірними друзями на все життя.