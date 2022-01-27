Як тваринам вдається пережити зимову сплячку

Фактично, зимова сплячка – це "енергозберігаючий" режим життя звірів. Взимку засинають не тільки ведмеді, а ще і їжаки, ховрахи, борсуки, кажани та холоднокровні тварини.

Тварини впадають у сплячку зовсім не тому, що надто ліниві. У періоди, коли на вулиці панує сувора погода, а їжі катастрофічно не вистачає, звірі засинають, щоб зберегти енергію. Фактично, сплячка є необхідною умовою виживання.

Цікаво Як зрозуміти свого кота: причини дивних звичок пухнастих улюбленців

Друга назва зимової сплячки – режим гібернації. В такому режимі у тварин уповільнюється обмін речовин, знижується кількість скорочень серця, слабшає дихання та падає температура тіла.

Саме зниження метаболізму дає змогу пережити зимову сплячку та не померти від голоду.



У теплу зиму деякі ведмеді можуть не заснути / Фото Unsplash

Є 2 типи організмів

Існують ектотерми – холоднокровні тварини та ендотерми – теплокровні тварини. Вони переносять сплячку по-різному.

Температура ектотермів залежить від температури зовнішнього середовища. До них відносять риб, земноводних та рептилій. Низька температура призводить до того, що ці тварини стають в'ялими та неактивними.



Холоднокровні тварини не можуть активно рухатися, коли на дворі надто холодно / Фото Unsplash

Вам сподобається Господарі зробили для песика снігову печеру, куди можна потрапити прямо з будинку: кумедне відео

Ендотерми можуть виробляти внутрішнє тепло і так регулюють температуру свого тіла. Теплокровним тваринам потрібно багато "палива" у вигляді їжі, щоб вижити взимку. Саме через це деякі з них і впадають у сплячку, накопичивши перед тим достатньо ваги.

Уповільнений метаболізм дозволяє тваринам тривалий час виживати на власному жирі. Вони виробляють достатньо тепла, щоб не замерзнути в період гібернації.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.