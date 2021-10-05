Не випускає господарів з дому: відео, як кумедний лабрадор "тероризує" свою сім'ю

Це пес вирішив, що його власникам не можна виходити з дому без нього. Саме тому щоразу, коли люди збираються йти, він буквально перекриває їм доступ до дверей.

Щойно цей милий пес чує, що хтось дістає ключі або одягається, як він прибігає у коридор. Не встигають господарі обернутися – як пес вже сидить на порозі із повідцем в зубах.

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Краще не виходити з дому без собаки

Магнус – не простий песик. Він працює собакою-терапевтом і допомагає людям.

Але цей красень, як і всі песики, не любить залишатися вдома сам. Тому він буквально натякає господареві, що краще не виходити з дому без свого собаки.

На кумедному відео хазяїн песика хоче дістати ключі. Він уважно озирається довкола, тихенько бере ключі із ключниці, дивиться на двері… а там вже сидить Магнус із повідком.

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Веселі кадри зібрали понад 280 тисяч переглядів.

Пес не випускає господаря з дому: дивіться відео

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