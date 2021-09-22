Не довіряв людям та ховався у пральні: як жінка врятувала цуценя, яке трусилося на дорозі

Засновниця організації з порятунку собак "Mission Paws'ible" Прю Барбер знайшла на узбіччі дороги цуценя. Собака була худенька та трусилася, при цьому грізно не дозволяла жінці наблизитися до себе. Як вдалося врятувати тварину – читайте у матеріалі.

Прю Барбер зазначила, що у неї жахливий зір, тому спочатку вона подумала, що на дорозі лежить пластиковий пакет. Проте, коли підійшла ближче, то зрозуміла, що це цуценя. Навколо їздили вантажівки, машини та мотоцикли, які уникали його, проте ніхто не зупинявся.

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Жінці ледь вдалося посадити цуценя на скутер та відвезти до себе додому. Там він був таким наляканим, що тиждень не виходив з пральні, тому що зовсім не довіряв людям. Згодом цуценя, якого назвали Мерфі, почало покидати свою "схованку" та навіть дозволило себе погладити.

Для Мерфі довіра була головною проблемою. Він дуже боявся людей. Але вже через тиждень почав притискатися до мене, коли я сиділа на дивані. Зараз, коли він бачить людину, йому потрібно близько 5 хвилин, щоб вивчити його, а потім просто підходить, виляє хвостом, плюхається на коліна і дивиться в очі,

– пригадала Прю.



Мерфі / Фото Prue Barber

Також Мерфі дали ще одне особливе прізвисько – "Скажений пес Мерфі". "В певний час дня він буде бігати, як божевільний, та заповнювати собою весь простір. Він навіть змушує старших собак грати в "погоню". Крім того, може підійти до собак, які не хочуть з ними нічого робити, і облизати їм рот. Тоді навіть вони піддаються його милості", – зазначила Прю.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Прю зазначила, що найголовніше в роботі з такими собаками, це терпіння та час. Рано чи пізно навіть найнедовірливіший та переляканий пес змінюється, коли розуміє, що його люблять і про нього піклуються.

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"Зараз Мерфі – це чисте щастя. Він справжній артист та скажено гарний пес. Я хочу, щоб люди знали, що будь-хто може врятувати тварину. Все, що для цього потрібно, трохи співчуття, доброти та терпіння. Врятовані собаки завжди дуже вдячні за другий шанс, який їм дали", – додала Прю Барбер.