Панголінів вважають одними з найбільш рідкісних тварин у світі. Вони нічим не шкодять людям, та браконьєри виловлюють їх для продажу.
Цінними у тварин є м'ясо та луска. Через постійне знищення вони опинились на межі вимирання.
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Панголіни нічим не шкодять людям
Тварини не кусаються, не мають гострих колючок і не плюються отрутою. Тобто нічим не шкодять людям, та люди завдають лиха їм.
За даними Міжнародного союзу охорони природи, саме панголіни найбільше серед ссавців потерпають від контрабандистів,
– мовиться у повідомленні.
Адже протягом 2000 – 2019 років у світі нелегально продали понад 895 тисяч пагнолінів. Тварини опинилися на межі вимирання.Довідка. Луску панголінів цінують в китайській народній медицині – її вважають панацеєю ледь не від усіх хвороб (від астми до раку). Проте наука це не підтвердила.
Як можна врятувати тварин
Активіст з В'єтнаму Тай Ван Нгуєн вирішив рятувати панголінів та боротися із нелегальним полюванням на них ще кілька років тому. Він створив:
- організацію "Врятувати дику природу В'єтнаму" та зберіг життя 1500 панголінів;
- а також реабілітаційний центр, у якому "виходили" та випустили на волю майже 500 тварин.
Це особливі тварини. Вони не кусаються. Та проблема у тому, що ми, люди, шкодимо їм,
– розповів активіст.
Тому Ван Нгуєн створив загін, який бореться з браконьєрами – вони знищують нелегальні табори та капкани.Зверніть увагу! Панголіни – легка здобич для браконьєрів також через те, що за найменшої загрози вони згортаються в клубок.
Активіст каже – тварини існують для балансу екосистеми, тож якщо вони зникнуть, то це змінить всю планету.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Панголіни зникають через діяльність людини / Фото ТАСС
Хто такі панголіни
- Це єдині ссавці в світі, які вкриті захисним панциром.
- Панцир панголінів складається з кератину – білка, що становить основу людської нігтьової пластини.
- Панголіни мають довгий язик, яким злизують мурах і термітів.
- Дорослі особини можуть витягнути язик до 25 сантиметрів у довжину, а його середня товщина – орієнтовно 5 міліметрів.
- Живуть в норах чи дуплах дерев.
- У спокійному стані рухають повільно та обережно.
- Їдять мурах та термітів, зрідка – комах та личинок.
- У третю суботу лютого відзначають Всесвітній день панголіна.
Джерело: ВВС, Вікіпедія
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