"Тукан – це літаюча дитина": жінка розповіла, як це жити з екзотичним птахом

У США Джанель Цао забрала додому крихітного і хворого тукана, аби врятувати тварину. Птах, якого назвали Тоуко, виявився дуже примхливим.

Екзотичний птах страждає, коли залишається сам й поруч немає людей. Через це Джанель просить подругу побути з пернатим, коли їй потрібно покинути будинок.

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Жінка понад 2 роки не їздила у відпустку. Якщо Тоуко залишається один, він починає голосно кричати, поки поруч з ним знову не з'явиться людина.

"Тоуко – це літаюча дитина. Він красивий і веселий, його завжди все дуже цікавить, тому він здатний залізти будь-куди. Вчора я нарізала помідори, які йому не можна їсти, і поклала їх у миску з щільною кришкою. Тоуко підлетів до столу, швидко підняв кришку і вкрав помідор. Тоді злетів на другий поверх і миттєво проковтнув його, перш ніж я встигла піднятися", – пригадала Джанель.

Піклування щодо тукана вимагає багато часу, сил і засобів. Наприклад, його раціон складається тільки зі свіжих фруктів, овочів і ягід, що дорого коштує. Крім того, він ходить в туалет де хоче, і робить це кожні 10 хвилин.

"Коли я побачила його, моє серце просто розтануло. Він був таким тихим і сором'язливим, сидячи в клітці. Це тому, що він був поранений. Я відразу ж дала обіцянку, що зроблю все можливе, щоб любити його і піклуватися про нього", – пригадала Джанель.

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Таку екзотичну птицю не можна тримати вдома, проте Тоуко вже занадто звик до людей. Це завадить йому безпечно повернутися в дику природу.

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Дивіться фото з інстаграм тукана: