"Світова столиця нападів акул": якого місця на планеті варто остерігатися

Попри репутацію Австралії як "найгарячішої" точки, більш ніж половина з усіх підтверджених у світі нападів акул торік сталися зовсім не тут. Ба більше, у 2024 році дослідники заявили про ще більшу активність акул, особливо біля узбережжя США.

На тлі хвилі жахливих масових нападів акул на людей в океані, дослідники назвали місце, яке по праву можна вважати столицею полювання хижаків. З чим пов'язана така активність – далі у матеріалі!

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Названо "світову столицю нападів акул"

Останнім часом з'явилося дедалі більше повідомлень про напад акул у Флориді, Техасі, Нью-Йорку та Каліфорнії. Деякі експерти припустили, що надмірна агресія хижаків може бути пов'язана зі збільшенням кількості човнів з батарейним живленням. Водночас інші припускають, що поведінка акул змінилася внаслідок глобального потепління та підвищення рівня моря – нібито все це впливає на поведінку хижаків.

Зростання кількості нападів акул можна пояснити збільшенням міграції риби до узбережжя. Крім того, зміни в екологічних умовах, спричинені ініціативами з очищення океану, також можуть бути фактором, що сприяє цьому. Деякі експерти припускають, що природоохоронні заходи змінили поведінку акул, змусивши їх підпливати ближче до берега в пошуках їжі, чого раніше вони, можливо, уникали через високий рівень забруднення.

Спостерігати акул так близько до узбережжя надзвичайно дивно і, ймовірно, є свідченням того, що навколишнє середовище навколо стало більш здоровим,

– каже експерт з акул Стоуні-Брук.

У нещодавній доповіді вчені підкреслили складність факторів, що впливають на зміни в поведінці хижаків. Експерти припускають, що зростання кількості нападів не можна пояснити простим причинно-наслідковим зв'язком. Дослідник Шиплі підкреслює складний характер нинішньої ситуації і застерігає від спрощення поведінки акул до однієї події.

Але дослідники також визнають, що зустрічі з акулами можуть бути абсолютно випадковими та не свідчать про те, що поведінка хижаків стала більш агресивною.