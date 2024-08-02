Не коти та собаки: який ссавець найбільше продається у світі

Мешканці планети Земля, як люди, так і тварини, стикаються з низкою викликів, які не були притаманні їхнім попередникам. Поряд з такими проблемами, як руйнування середовищ існування та зміна клімату, деякі види тварин також стають жертвами згубного впливу нелегальної торгівлі дикими тваринами.

Нелегальна торгівля видами тварин призводить до вилучення тварин з їхнього природного середовища існування з метою отримання прибутку. Цих тварин або продають як домашніх улюбленців, або вбивають заради цінних частин тіла.

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Названо ссавця, який найбільше продається у світі

У нещодавньому дослідженні вчені визначили панголіна як ссавця, яким найбільше торгують у світі, причому за останні десять років постраждало близько мільйона особин.

Відомо, що у світі існує близько 8 видів панголінів:

чотири з них мешкають в Азії,

а ще чотири — в Африці.



Щороку у світі продають неймовірну кількість панголінів / Фото Molecular Biology and Evolution

Ці тварини стають мішенню для браконьєрів заради їхніх кігтів, луски та м'яса, які мають високу ціну на чорному ринку. Попри те, що вони захищені міжнародними законами й заборонами на торгівлю, браконьєри продовжують полювати на всі 8 видів, попри зусилля з охорони природи.

Кожні 4 хвилини з дикої природи вилучають одного панголіна. Дані також показують, що в період із серпня 2000 року до липня 2019 року було продано близько 895 000 особин, хоча вчені вважають, що ця оцінка занижена,

– підрахували дослідники Фонду дикої природи Девіда Шепарда.

Що треба знати про панголінів?

Панголіни, маленькі ссавці, вкриті лускою, є єдиними лускатими істотами на Землі, які харчуються переважно термітами та мурахами. Ці невловні істоти, відомі своєю відлюдькуватістю та боязкістю, використовують свій довгий і липкий язик для полювання за їжею. Цікаво, що в разі небезпеки панголіни мають унікальний захисний механізм, який полягає в тому, що вони згортаються в клубок, щоб захистити себе.



Вчені визначили панголіна як ссавця, яким найбільше торгують у світі / Фото Shutterstock

У нещодавньому дослідженні вчені підкреслили, що три з восьми видів панголінів, а саме китайський, зондський і філіппінський, зараз під загрозою зникнення та занесені до Червоної книги.

До слова, найбільший попит на частини панголінів спостерігається в основному в Китаї та В'єтнамі. Однак є й позитивні новини: у 2020 році Китай вжив заходів для посилення законодавства щодо китайського панголіна, щоб зупинити надмірний вилов цих тварин.