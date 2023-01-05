Черепаха Джонатан відзначила своє 190-річчя
Цьогоріч він відсвяткував свій 190-ий День народження. Джонатан ще сповнений сил та енергії. Про це йдеться в Instagram-профілі Guinness World Records.
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Офіційний титул – найстаріший челоніанець – категорія, до якої входять усі черепахи. Джонатан також є найстарішою наземною твариною у світі,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Джонатан навіть має марку, присвячену святкуванню його дня народження. Попри те, що деякі з його органів чуття, такі як зір та нюх, починають відмовляти — у Джонатана ще повно енергії.
Тварина відзначила День народження триденною вечіркою у своєму будинку на острові в Південній Атлантиці та британській заморській території Святої Олени, де він провів більшу частину свого довгого життя.
Іменинника ще пригостили спеціальним тортом-салатом із деякими його улюбленими продуктами, такими як помідори та банани.
Що треба знати про найстарішу черепаху у світі
Черепаха, на ім'я Джонатан, народилася на початку 1800-х років. Останні 140 років вона живе на острові Святої Олени, куди її привезли із Сейшельських островів як подарунок тодішньому губернатору. Джонатан пережив дві світові війни, вісім британських монархів і 40 президентів США.
За життя черепахи було:
- зроблено перше фото людини у 1836 році;
- здійснено перший телефонний дзвінок у 1876 році;
- збудовано перший хмарочос у 1885-му;
- здійснено перший політ на двигуні в 1903-му;
- висадилися перші люди на Місяць у 1969 році.
Улюблена їжа Джонатана містить капусту, огірки, моркву, яблука, банани та листя салату. Його ветеринар Джо Голлінз описав основні інтереси тварини — сон (або на сонці, або під скошеною травою, залежно від температури), їжа та злягання.