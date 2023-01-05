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Офіційний титул – найстаріший челоніанець – категорія, до якої входять усі черепахи. Джонатан також є найстарішою наземною твариною у світі,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джонатан навіть має марку, присвячену святкуванню його дня народження. Попри те, що деякі з його органів чуття, такі як зір та нюх, починають відмовляти — у Джонатана ще повно енергії.

Тварина відзначила День народження триденною вечіркою у своєму будинку на острові в Південній Атлантиці та британській заморській території Святої Олени, де він провів більшу частину свого довгого життя.

Іменинника ще пригостили спеціальним тортом-салатом із деякими його улюбленими продуктами, такими як помідори та банани.

Що треба знати про найстарішу черепаху у світі

Черепаха, на ім'я Джонатан, народилася на початку 1800-х років. Останні 140 років вона живе на острові Святої Олени, куди її привезли із Сейшельських островів як подарунок тодішньому губернатору. Джонатан пережив дві світові війни, вісім британських монархів і 40 президентів США.

За життя черепахи було:

зроблено перше фото людини у 1836 році;

здійснено перший телефонний дзвінок у 1876 році;

збудовано перший хмарочос у 1885-му;

здійснено перший політ на двигуні в 1903-му;

висадилися перші люди на Місяць у 1969 році.

Улюблена їжа Джонатана містить капусту, огірки, моркву, яблука, банани та листя салату. Його ветеринар Джо Голлінз описав основні інтереси тварини — сон (або на сонці, або під скошеною травою, залежно від температури), їжа та злягання.