Найстаріша птаха світу знову стала мамою: у неї вилупилося пташеня

Зараз найстарішій птасі на планеті близько 70 років. За своє життя вона мала щонайменше 30 дитинчат.

Птаха на ім'я Уіздом є самкою темноспинного альбатроса. Про те, що у довгожительки знову з'явилося потомство, повідомляє тихоокеанське відділення Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США.

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Темноспинні альбатроси висиджують малюків на атолі Мідвей / Фото Wikipedia

Довгожителька знесла яйце на атолі Мідвей, що є одним з улюблених місць для альбатросів. Щороку сюди прилітають мільйони птахів для розмноження.

За самкою на ім'я Уіздом, що в перекладі з англійської значить "Мудрість", спостерігають ще з 1956 року. Саме тоді її окільцював орнітолог Чендлер Робінс.

Учені вважають, що самка темноспинного альбатроса з'явилася на світ у 1951 році. Тобто їй уже 70 – через це Уіздом вважають найстарішою птахою на планеті.

Уіздом має партнера, якого знайшла у 2012 році. Разом з ним самка виховує пташенят.



Партнер найстарішої птахи з пташеням / Фото Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

Вчені прозвали самця Акеакамаї, що в перекладі з гавайської означає "Любитель мудрості". 1 лютого 2021 року у пари птахів вилупилося пташеня. Цікаво, що яйця висиджують самець і самка по черзі.

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Тепер батьки так само по черзі будуть вигодовувати малечу. Пташенята альбатросів в основному їдять риб'ячу ікру та кальмарів. Ця їжа багата на жирні кислоти.

На початку літа пташеня опериться та почне вчитися літати.