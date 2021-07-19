Найспокійніші породи собак: для тих, хто не любить гамір

Залежно від темпераменту і власного характеру, людина хоче мати улюбленця, який ніби "віддзеркалює" її. Часто "потрібну" характеристику можна знайти у певній породі собаки.

Звісно, кожна тварина – унікальна, але є загальні визначальні риси, які характерні для представників однієї породи. У цьому матеріалі розповімо про найспокійніших собак.

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Німецький дог

Будучи однією з найбільших порід собак, доги можуть лякати. Насправді вони дуже доброзичливі, ласкаві та віддані. З них виходять чудові сімейні домашні тварини, оскільки вони мають тісний зв'язок з господарями.



Розмір німецького дога – не завада бути спокійним / Фото з Unsplash

Доги – спокійні собаки з рівномірним темпераментом. Вони люблять відпочивати на дивані зі своїми людьми.

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Бульмастиф

Це ще одна порода, яка може відлякувати розміром. Вони – великі і м'язисті робочі собаки. Все ж за погрозливим і солідним виглядом, бульмастифи – ласкаві, грайливі і сімейні собаки.

Вони захисники та чудові собаки-охоронці, але водночас ніжні з дітьми та друзями. Якщо ви шукаєте спокійного, доброзичливого сторожового пса, щоб захистити свою сім'ю, то розгляньте породу бульмастифа.



Бульмастифи, незважаючи на грізний вигляд – ласкаві / Фото з akc.org

Мопси

На відміну від перших двох порід, мопсики – малі і не грізні. Їхня чарівна зморшкувата голова, короткий ніс і часто пухкі тіла миттєво викликають посмішку на обличчі.

Вони спокійні, але водночас люблять грати. Мопси – ідеальні домашні тварини для людей, які відрізняються слабкою активністю і люблять провести вечір за телевізором чи в інтернеті.



Мопси – одні з найспокійніших собак середніх розмірів / Фото з Unsplash

Французький бульдог

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Французькі бульдоги – симпатичні, жваві домашні тварини з чарівними рисами. Французькі бульдоги – ласкаві та доброзичливі. Вони відносно спокійні та підходять для господарів, що живуть у невеликих приміщеннях.



Французькі бульдоги і компактні, і спокійні / Фото з Unsplash

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Кавалер кінг Чарльз спанієль

Цей вид спанієлів не дарма такий популярний у всьому світі. Це ласкаві, спокійні та сімейні собаки з ніжним характером.

Їхні потреби у фізичних вправах відносно низькі. Кавалер кінг Чарльз спанієль може вдовольнитися спокійними пішими прогулянками.



Кавалер кінг Чарльз спанієль / Фото з lapki