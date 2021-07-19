Найспокійніші породи собак: для тих, хто не любить гамір
Джерело:The Spruce
Залежно від темпераменту і власного характеру, людина хоче мати улюбленця, який ніби "віддзеркалює" її. Часто "потрібну" характеристику можна знайти у певній породі собаки.
Звісно, кожна тварина – унікальна, але є загальні визначальні риси, які характерні для представників однієї породи. У цьому матеріалі розповімо про найспокійніших собак.
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Німецький дог
Будучи однією з найбільших порід собак, доги можуть лякати. Насправді вони дуже доброзичливі, ласкаві та віддані. З них виходять чудові сімейні домашні тварини, оскільки вони мають тісний зв'язок з господарями.
Розмір німецького дога – не завада бути спокійним / Фото з Unsplash
Доги – спокійні собаки з рівномірним темпераментом. Вони люблять відпочивати на дивані зі своїми людьми.
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Бульмастиф
Це ще одна порода, яка може відлякувати розміром. Вони – великі і м'язисті робочі собаки. Все ж за погрозливим і солідним виглядом, бульмастифи – ласкаві, грайливі і сімейні собаки.
Вони захисники та чудові собаки-охоронці, але водночас ніжні з дітьми та друзями. Якщо ви шукаєте спокійного, доброзичливого сторожового пса, щоб захистити свою сім'ю, то розгляньте породу бульмастифа.
Бульмастифи, незважаючи на грізний вигляд – ласкаві / Фото з akc.org
Мопси
На відміну від перших двох порід, мопсики – малі і не грізні. Їхня чарівна зморшкувата голова, короткий ніс і часто пухкі тіла миттєво викликають посмішку на обличчі.
Вони спокійні, але водночас люблять грати. Мопси – ідеальні домашні тварини для людей, які відрізняються слабкою активністю і люблять провести вечір за телевізором чи в інтернеті.
Мопси – одні з найспокійніших собак середніх розмірів / Фото з Unsplash
Французький бульдог
Французькі бульдоги – симпатичні, жваві домашні тварини з чарівними рисами. Французькі бульдоги – ласкаві та доброзичливі. Вони відносно спокійні та підходять для господарів, що живуть у невеликих приміщеннях.
Французькі бульдоги і компактні, і спокійні / Фото з Unsplash
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Кавалер кінг Чарльз спанієль
Цей вид спанієлів не дарма такий популярний у всьому світі. Це ласкаві, спокійні та сімейні собаки з ніжним характером.
Їхні потреби у фізичних вправах відносно низькі. Кавалер кінг Чарльз спанієль може вдовольнитися спокійними пішими прогулянками.
Кавалер кінг Чарльз спанієль / Фото з lapki