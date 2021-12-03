Найскладніший випадок: як після зради господаря собаку вчили довіряти людям

Покинутий пітбуль оселився у полі та не підпускав до себе людей. Собака пережив домашнє насилля та зраду господаря, то ж тепер боявся будь-яких комунікацій.

Повідомлення про собаку, яку назвали Мама, зʼявилися ще у 2019 році. Пітбуль самотньо блукала каліфорнійськими околицями.

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Вночі вона спала під сонячними батареями, а вдень сиділа на узбіччі дороги, чекаючи, що хтось їй підкине їжі. Мама була надзвичайно виснажена, проте нікого до себе не підпускала.

На момент, коли про історію чотирилапої дізнався Дені Спенкс зі служби порятунку тварин Safefurr Place Rescue, Мама вже близько року жила на вулиці. Чоловік вирішив врятувати пітбуля.

Дивіться відео: як Дені завойовував довіру собаки

Тільки через 3 місяці щоденних візитів Мама почала показувати перші ознаки довіри до Дені. Спочатку вона стала підходити до нього все ближче, а згодом й бігала за ним, випрошуючи ще щось смачненьке. Проте ніколи не дозволяла доторкнутися до себе.

Що відомо про колишніх господарів пітбуля

Співробітники служби порятунку з'ясували, що господар залишив Маму на автозаправці у 2019 році. Крім того, було зрозуміло, що з нею поводилися дуже жорстоко.

Також зʼясували, що Мама нещодавно народила цуценят, але про їх долю нічого дізнатися не вдалося. На думку рятувальників, породистих цуценят могли продати, а Маму просто викинули, коли вона перестала годувати дитинчат.

Як відбувалося відновлення довіри собаки до людей

Через півтора року блукань собаку зміг забрати Дені Спенкс. Мама поводилася насторожено й дуже боялася людей. Через те, що вона постійно тікала, чоловік помістив її у великий вольєр.

Дивіться відео: як поводилася Мама

Дені зізнався, що випадок Мами – найскладнішим за весь час його роботи. Собака настільки втратила віру в людей, що кожен крок давався чоловіку надзвичайно складно. Пітбуль відмовлялася будь-як взаємодіяти, а при різких рухах чи випадковому дотику – тікала.

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Проте виявилося, що вона залюбки хоче грати та розважатися з іншими собаками. Здавалося, що тільки з ними вона дозволяла собі розслабитися.

Дені не здавався. Він постійно працював й був поруч з Мамою. Міг сидіти з нею у вольєрі, як вдень, так і вночі. Усе для того, аби повернути собаці довіру та зробити її щасливою. Усі його зусилля не були даремними й з часом Мама почала робити успіхи.

Дивіться відео: яких результатів зміг досягнути Дені