Найрідкіснішого кролика у світі врятувала сила фейсбуку

Cуматранський смугастий кролик є найрідкіснішим представником свого роду. Нещодавно в Індонезії його врятували завдяки посту у фейсбуці, який помітили випадкові люди.

Кролика за невідомих обставин піймав місцевий фермер і хотів продати. Він написав відповідний пост у фейсбук, завдяки якому екологи і вийшли на тваринку.

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Найрідкіснішого кролика у світі хотіли просто продати

Відомо, що тваринку чоловік побачив на околиці національного природного парку біля річки. У неї була невелика травма на боці, і він начебто вирішив його прихистити. А згодом – продати.

Природоохоронна організація Fauna and Flora виявила цей допис і швидко знайшла фермера. Кролика у нього вилучили і вирішили повернути його у природне середовище життя, звідки він вочевидь і вийшов. Кролика випустили у найбільший на острові Суматра Національний парк Керінці Себлат.

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Зоозахисники щасливі, що посприяли звільненню такого рідкісного представника фауни. Науковиця Дебора Мартір із організації Fauna and Flora не сумнівається у величезному науковому значенні цієї несподіваної знахідки. Вона свідчить про те, що на Суматрі все ще можуть поширюватися ці кролики. Втім наразі невідомо, скільки саме їх може бути.

Смугастий суматранський кролик: чим особливий

По-перше, своєю таємничістю і не бажанням контактувати з людьми. Про його зовнішність відомо лише з близько 10 музейних зразків, які зберігаються у Нідерландах.

По-друге, лише відносно нещодавно – у 1997 році – суматранського кролика змогли вперше за усю історію сфотографувати. Це фото у нічний час доби, на якому видні помаранчеві спалахи в очах тваринки і його характерні смужки на тілі.



Перше у світі фото суматранського кролика / Джеремі Холден/FFI

Цей кролик входить до Червоного списку видів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). Суматранського кролика там позначили як вид, що є під загрозою зникнення.

Найбільш значною загрозою для виживання суматранського смугастого кролика є втрата середовища проживання через вирубку лісів. Національний парк Керінчі Себлат є одним з останніх опорних пунктів цього лісозалежного виду.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.