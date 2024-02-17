Дослідники розповіли про найкрихітніше хребетне, що ховається в бразильському лісі. Його довжина ледь перевищує 7 міліметрів.

"Блошина жаба", як її прозвали вчені, сягає в довжину всього 7,1 міліметра, що робить її найкрихітнішою у світі. Вченим довелося вивчити та виміряти 46 екземплярів мініатюрної амфібії, знайдених на вершині пагорба на півдні Баїї (Бразилія), щоб офіційно описати цей вид.

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Найкрихітніша хребетна у світі – "блошина жаба"

Спостереження показують, що забарвлення спини жаб допомагає їм зливатися з навколишнім середовищем. Оскільки основним кольором місцевої рослинності та самих амфібій є коричневий, на відміну від інших жаб з яскравим забарвленням, які також мешкають у цьому регіоні.

Біологам відомо про існування блошиної жаби розміром з горошину відтоді, як вона вперше була виявлена в тропічних лісах Бразилії.

Біологам було відомо про існування блошиної жаби розміром з горошину з 2011 року / Фото Renato Gaiga

Однак, у новому дослідженні вчені розширили знання про новий вид, і змогли зібрати достатньо зразків, щоб довести, що блошині жаби справді є найкрихітнішими у світі.

Як проходили дослідження?

Річ у тому, що вченим необхідно було підтвердити, що найменші екземпляри блошиних жаб насправді є дорослими особинами. Дослідники змогли визначити це, перевіривши, що зібрані зразки досягли статевої зрілості. На щастя, було зібрано достатньо зразків, щоб надати переконливі докази.

Результати дослідження здаються "абсолютно ясними". Ми дійшли висновку, що представники цього виду потенційно є найкрихітнішими з жаб, які нині живуть у світі,

– каже дослідник Марк Шерц.

Автори дослідження також зазначають, що їх здивувало те, наскільки крихітними можуть бути найменші дорослі блошині жаби. Наприклад, довжина самців становить від 6,45 до 7,9 міліметра, тоді як довжина дорослих самок сягає від 7,38 до 9,87 міліметра.

Ще один переможений конкурент блошиної жаби Brachycephalus Didactylus, що позує на крихітному грибі / Фото Diego Luiz

Щоб краще проілюструвати, наскільки насправді мініатюрною є ця жаба, вчені сфотографували істоту на монеті в 1 бразильський реал. Зазначимо, що монета важить лише 7 грамів, має діаметр 27 міліметрів і товщину 1,95 міліметра.

Виявилося, що на лицьовому боці однієї монети могло б уміститися більше дюжини дорослих жаб-блох, також відомих як Brachycephalus pulex. Результати дослідження також свідчать про те, що представники цього виду мешкають лише на двох лісистих вершинах пагорбів у Бразилії.

Один із конкурентів блошиної жаби, що програв, – гарбузова жаба або Brachycephalus ephippium / Фото Diego Luiz

Не менш дивовижним фактом також виявилося те, що ці амфібії фактично не мали твердих "кісткових елементів", за винятком дуже твердого й товстого черепа та хребта.

Нагадаємо, у Великій Британії одну з доріг поруч із містом Бат закрили для водіїв на 6 тижнів. Таке рішення потрібне для того, щоб допомогти місцевим жабам дістатися до місць їхнього розмноження.