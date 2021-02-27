Вчені визначили найкрасивішу породу собак за допомогою золотого перетину: хто переміг

Виявляється, древні математичні формули можуть знадобитися не тільки на уроках математики. Фахівці з вивчення тварин використали формулу золотого перетину, щоб визначити найдосконалішу породу собак.

Давньогрецькі вчені розробили формулу золотого перетину для визначення "фізичної досконалості". Ця формула допомагає порівняти виміри тіла, співвідношення рис обличчя та їх симетрію.

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Вчені створили алгоритм для того, щоб визначити найпривабливішу породу / Фото Zen.yandex

Фахівці з дослідження тварин використали золотий перетин для того, щоб з'ясувати, яка собака є наймилішою. Команда американського сайту MoneyBeach, який займається страхуванням тварин, особисто відібрала фотографії різних порід собак. Потім вони обчислили рівень привабливості за допомогою відстані між очима, розмірів вух, ніздрів та язика.

Аналітики випрацювали відсоткові показники, у яких можна вимірювати привабливість порід.

Згідно з результатами дослідження, найкрасивішою породою собак став далматин. Саме чорно-біла морда цих псів була ідентифікована як зразок "фізичної досконалості".



Саме морда далматина була визнана найпривабливішою / Фото Litbro

Згідно з результатами дослідження, далматини є досконалими на 67,03 %.

Наступними після досконалих далматинів стали такі породи:

ірландський водний спаніель – 66,26 %,

жосткошерсний фокстер'єр – 65,53 %,

лабрадор-ретривер – 64,67 %,

бассет-хаунд – 64,43 %,

самоїд – 63,86 %,

джек-рассел-тер'ер – 63,86 %,

ротвейлер – 63,65 %,

сенбернар – 62,94 %,

золотистий ретривер – 62,52 %.

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Популярні лабрадори також увійшли до переліку найкрасивіших порід / Фото Lapkins

Отже, різниця між найкрасивішою породою – далматином, та іншими представниками собачого світу, виявилася не дуже великою.