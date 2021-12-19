Найкращий подарунок: господар кумедно загортає слухняного песика у подарункову обгортку

Відомий тікток-блогер та йогом маленький собака регулярно тішать підписників чарівними відео. Цього разу чоловік загорнув свого домашнього улюбленця у новорічну обгортку – такий ритуал вже став щорічною традицією для власника та собаки.

Відео, де Скотт Хаббард та його чихуахуа-метис Грейсі готуються до Нового року, швидко стало вірусним. Чарівна тварина, яка спокійно лежить, поки господар прикрашає її бантиком та обгорткою, зворушила соцмережу.

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Традиція Грейсі та Скотта почалася ще минулого року, коли кліп з милим песиком, який перетворюється на подарунок, набрав майже 8 мільйонів переглядів.

Використовуючи аркуш паперу для подарунків, скотч та бант для декору, Хаббард обережно загортає слухняну чихуахуа. Схоже, тваринці подобаються такі святкові приготування – весь час вона спокійно лежить та не заважає власнику, нібито посміхаючись на камеру.

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Миле відео стало надзвичайно популярним – його переглянули понад 40 мільйонів осіб.

Щороку я загортаю свою собаку, щоб нагадати нам обом про її дар,

– сказав Хаббард.

Грейсі стала зіркою соцмереж / Фото Скотт Хаббард