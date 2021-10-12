Найбільша морда у світі: за що ретривер з Нью-Йорка потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Пес на прізвисько Файнлі вже давно дивує прихильників своїм рідкісним вмінням. Він може тримати у роті багато м'ячиків водночас.

Абсолютний рекорд Файнлі – тримати у роті 6 тенісних м'ячиків одночасно. Золотистий ретривер почав робити це ще у 2017 році, але тільки зараз з'ясувалося, що він є світовим рекордсменом.

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Визнали рекордсменом

Пес із Канандайгуа, США, став відомим давно. Його шанувальники у захваті від таланту ретривера переносити чималу кількість м'ячиків за раз.



Файнлі визнали світовим рекордсменом / Фото Guinness World Records

Однак офіційно рекорд Файнлі визнали тільки 23 лютого 2020 року. Його занесли до Книги рекордів Гіннеса "за найбільшу кількість тенісних м'ячів, котрі собака тримає в роті".

Втім, щоб потрапити на сторінки Книги, Файнлі та його власникам довелося ще трохи почекати. І от, зрештою, рекорд песика був опублікований у Книзі рекордів Гіннеса за 2022 рік.



Ретривер вражає своїм талантом / Фото Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса збірник світових рекордів за минулий рік. Виходить із 1955 року. Історія Книги рекордів почалася із суперечки: власник відомої пивоварні "Гіннес" посперечався із друзями-мисливцями про те, який птах є найшвидшим у Європі. Після цього Х'ю Бівер вирішив видати зібрання рекордів власним коштом.

Джерело: збірник світових рекордів за минулий рік. Виходить із 1955 року. Історія Книги рекордів почалася із суперечки: власник відомої пивоварні "Гіннес" посперечався із друзями-мисливцями про те, який птах є найшвидшим у Європі. Після цього Х'ю Бівер вирішив видати зібрання рекордів власним коштом.Джерело: Вікіпедія

Пес давно став популярним

Великі новини! Я можу офіційно заявити, що потрапив до книги рекордів @guinnessworld за 2022 рік, – написали на сторінці песика в інстаграмі.

Файнлі вже давно здобув популярність в інстаграмі та має майже 50 тисяч підписників.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Песик вже давно відомий у соціальних мережах / Фото Guinness World Records

Як пес став знаменитим

Файнлі прославився завдяки відео. Власник кидав йому м'яч, а пес підбирав його й чекав, поки кинуть ще один. Він не повертав м'ячі, а збирав їх у роті.

Попередній рекорд був поставлений також золотистим ретривером на прізвисько Оггі, який міг втримати одразу 5 м'ячів.

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Ретривер Файнлі тримає одразу 6 м'ячів: дивіться відео

