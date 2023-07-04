Лише у 2015 році Шупетт заробила 3 мільйони доларів, взявши участь у двох рекламних кампаніях: для японського косметичного продукту та для німецької автомобільної компанії.

Цікаво "Передаємо за проїзд": морський птах вирішив прокататися до "Вернадського" на човні полярників

Як живе Шупетт – найбагатша кішка у світі

Лагерфельд забезпечив її охоронцем та двома фрейлінами. Вона всюди їздила з валізами від Louis Vuitton та Goyard, зробленими на замовлення. Вона навіть мала свій айпад.

З роками Шупетт розширила своє портфоліо. Тепер воно включає колекцію макіяжу з Шу Уемурою, книгу і лінію моди, а також величезну кількість підписників у соціальних мережах. До речі, легендарний модельєр дав улюблениці своє прізвище, тож у мережі вона виступає під ім'ям Шупетт Лагерфельд.

Шупетт – найбагатша кішка у світі / Фото @choupetteofficiel

Щедрість покійного господаря зробила її цілком заможною — він залишив своїй улюблениці 200 мільйонів доларів. Шупетт користується послугами постійної няні, яка дбає про її потреби. Після смерті господаря її доглядає колишня економка Лагерфельда, Франсуаза Касот.

Шупетт харчується з дизайнерського фарфорового посуду з окремими тарілками для води, крокетів та паштету. Зазвичай пухнаста віддає перевагу крокетам з індичкою або рибним соусом.

Крім того, її агент випустив серію фотографій, на яких можна побачити, як Шупетт насолоджується обідом із трьох страв, затишно влаштувавшись на шовковій подушці.

Як живе спадкоємиця Лагерфельда / Фото @choupetteofficiel

До слова, Шупетт – модель, з якою дуже легко працювати. Вона звикла до того, що її фотографують, і до цього шуму. Як тільки вона бачить камеру – починає позувати.

Зробивши небагато у своєму житті, окрім муркотіння та позування, Шупетт прийнята до клубу світових зірок і не менш знаменита, ніж Кім Кардаш'ян та Гвінет Пелтроу. Втім, завоювати кохання самого Лагерфельда — це дорогого варте, а Шупетт змогла.