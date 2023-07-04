Лише у 2015 році Шупетт заробила 3 мільйони доларів, взявши участь у двох рекламних кампаніях: для японського косметичного продукту та для німецької автомобільної компанії. Цікаво"Передаємо за проїзд": морський птах вирішив прокататися до "Вернадського" на човні полярників Як живе Шупетт– найбагатша кішка у світі Лагерфельд забезпечив її охоронцем та двома фрейлінами. Вона всюди їздила з валізами від Louis Vuitton та Goyard, зробленими на замовлення. Вона навіть мала свій айпад. З роками Шупетт розширила своє портфоліо. Тепер воно включає колекцію макіяжу з Шу Уемурою, книгу і лінію моди, а також величезну кількість підписників у соціальних мережах. До речі, легендарний модельєр дав улюблениці своє прізвище, тож у мережі вона виступає під ім'ям Шупетт Лагерфельд. Шупетт –найбагатша кішка у світі / Фото @choupetteofficiel Щедрість покійного господаря зробила її цілком заможною — він залишив своїй улюблениці 200 мільйонів доларів. Шупетт користується послугами постійної няні, яка дбає про її потреби. Після смерті господаря її доглядає колишня економка Лагерфельда, Франсуаза Касот. Шупетт харчується з дизайнерського фарфорового посуду з окремими тарілками для води, крокетів та паштету. Зазвичай пухнаста віддає перевагу крокетам з індичкою або рибним соусом. Крім того, їїагент випустив серію фотографій, на яких можна побачити, як Шупетт насолоджується обідом із трьох страв, затишно влаштувавшись на шовковій подушці. Як живе спадкоємиця Лагерфельда/ Фото@choupetteofficiel До слова,Шупетт –модель, з якою дуже легко працювати. Вона звикла до того, що її фотографують, і до цього шуму. Як тільки вона бачить камеру –починає позувати. Зробивши небагатоу своєму житті,окрім муркотіння та позування, Шупетт прийнята до клубу світових зірок і не менш знаменита, ніж Кім Кардаш'ян та Гвінет Пелтроу. Втім, завоювати кохання самого Лагерфельда — це дорогого варте, аШупетт змогла.