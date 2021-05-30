Навіщо коти роблять "екеке": відео з маленькими хижаками

Існує спільнота в інстаграмі, присвячена котикам, які роблять загадковий звук "екеке". Там можна переглянути безліч відео з улюбленцями, що видають ці хижі ноти.

Кожен котик каже "екеке" по-різному. Хтось майже беззвучно, тільки відкриваючи пащу, а інші нявчать та роблять це досить голосно. Але чимало людей не здогадуються, навіщо котики так роблять.

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Чому коти роблять "екеке"

Зазвичай котики скрекочуть від надмірного збудження. Ваш улюбленець може "щебетати", наприклад, коли побачить птаха за вікном.

Поява потенційної жертви настільки збуджує кішок, що вони починають робити цей звук несвідомо, автоматично. А господарям зазвичай такій хижі прояви здаються кумедними, тому їх знімають на відео.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

За сторінкою в інстаграмі, що присвячена пухнастим хижакам, стежить майже 230 тисяч користувачів. Люди із задоволенням знімають на відео своїх котиків та публікують їх у мережі.

"Щебечуть" як дорослі котики, так і кошенята. Усім улюбленцям притаманні однакові інстинкти. Тому робіть звук голосніше й насолоджуйтеся кішками, які роблять "екеке".

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