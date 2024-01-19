NASA розпочинає амбітну роботу зі створення місячного форпосту на Марсі протягом наступного десятиліття, що передує новаторському дослідженню планети людьми. Ці базові табори на Марсі та Місяці мають стати постійними місцями проживання та роботи для астронавтів.

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NASA за 6 років планує відправити на Місяць і Марс тварин

Як зазначається, на Марсі й Місяці перед створенням базових таборів для людей побудують екосистему для тварин. Вона допоможе дослідникам виживати в умовах космосу. Основними функціями такого форпосту стануть збереження життя астронавтів, захист від радіації, космічного вакууму та екстремальних температур.

Екосистеми за межами Землі досі далеко в майбутньому і більше належать до сфери фантастики, а не до активних наукових досліджень,

– сказав Девід Кетлінг, астробіолог з Університету Вашингтона в Сіетлі.

Учені вважають, що комахи також можуть виступати альтернативним джерелом білка для космічних колонізаторів. При цьому вони займають мало місця, а ще зможуть запилювати рослини, які вирощуватимуть люди для харчування.

Ще називають гарною їжею в космосі ракоподібних, наприклад, креветок, яким також не потрібно багато місця для життя на базі.

Гарною їжею в космосі можуть бути креветки / Фото Unsplash

Також не варто забувати й про таких дивовижних істот, як тихоходи. Ці крихітні істоти можуть вижити в найекстремальніших умовах. Хоча вони не принесуть особливої користі екосистемі на місячній або марсіанській базі, їхнє дослідження допоможе з'ясувати, як тихоходи можуть вижити в екстремальній спеці та холоді тривалий час, а також витримують величезний рівень випромінювання. Ці дані можна було б використовувати для модифікації інших тварин.

Як буде тваринам у космосі?

За словами Крістофера Маккейа, планетолога із Науково-дослідного центру Еймса НАСА, гравітаційна сила Марса становить приблизно одну третину земної, тоді як Місяць – одну шосту земної.

Це відкриття має значні наслідки для створення майбутніх середовищ існування за межами нашого світу. Хоча дослідники можуть пристосувати середовище проживання до температури, тиску та складу атмосфери Землі, основна сила тяжіння залишається незмінною.

Так, вчені все ж зазначають, що жити в космосі тваринам буде важко через низьку гравітацію. Маккей припускає, що тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці так само як і на Землі, але жодних доказів щодо цього наразі немає.