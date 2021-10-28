Намагається врятувати планету: як пес збирає пластик та інші види сміття

Пес, якого звати Чіппер, з господинею Кейті Поллак мандрує Арізоною. Разом вони збирають пластик та інше сміття, що забруднює навколишнє середовище.

Чіппер в родині Кейті живе з 2011 року. Тоді господарка забрала його з притулку та одразу помітила інтерес до використаних пластикових пляшок.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Кейті пригадала, коли він їх знаходив, – брав в зуби й приносив одразу їй. Щоразу вона хвалила Чіппера за такі дії, чим викликала в нього ще більший інтерес. При цьому чотирилапий і сам стимулював господарку зайнятися порятунком планети.

З домашнім улюбленцем вони багато гуляють, ходять у гори та ліс, займаються паддлбордінгом. Під час усіх цих розваг намагаються бути корисними для планети. У соціальних мережах Кейті розповідає про їх пригоди та досягнення, а Чіппер там справжня зірка.

Він для багатьох став натхненням. Ми часто беремо участь у прибираннях, й люди одразу ж його впізнають. "Чіппер прийшов!", — чується навколо. Всі хочуть з ним привітатись і поспостерігати за його роботою,

– пригадала Кейті.

Пес постійно щось приносить у зубах, прибираючи усе навколо себе. Це можуть бути порожні пивні банки, пластикові пляшки, залишений одяг чи взуття. Тому у Кейті завжди є із мішки для сміття, в які вона збирає всі "знахідки".

Дивіться фото: як Чіппер рятує планету

Читайте також М’який брат-близнюк: собака нікуди не ходить без улюбленої іграшки

"Він увесь час нагадує мені про те, що потрібно ставити кращим і робити все можливе, щоб допомогти планеті. З ним ця робота дається легше", – додала Кейті.