Намагається врятувати планету: як пес збирає пластик та інші види сміття
Джерело:TODAY
Пес, якого звати Чіппер, з господинею Кейті Поллак мандрує Арізоною. Разом вони збирають пластик та інше сміття, що забруднює навколишнє середовище.
Чіппер в родині Кейті живе з 2011 року. Тоді господарка забрала його з притулку та одразу помітила інтерес до використаних пластикових пляшок.
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Кейті пригадала, коли він їх знаходив, – брав в зуби й приносив одразу їй. Щоразу вона хвалила Чіппера за такі дії, чим викликала в нього ще більший інтерес. При цьому чотирилапий і сам стимулював господарку зайнятися порятунком планети.
З домашнім улюбленцем вони багато гуляють, ходять у гори та ліс, займаються паддлбордінгом. Під час усіх цих розваг намагаються бути корисними для планети. У соціальних мережах Кейті розповідає про їх пригоди та досягнення, а Чіппер там справжня зірка.
Він для багатьох став натхненням. Ми часто беремо участь у прибираннях, й люди одразу ж його впізнають. "Чіппер прийшов!", — чується навколо. Всі хочуть з ним привітатись і поспостерігати за його роботою,
– пригадала Кейті.
Пес постійно щось приносить у зубах, прибираючи усе навколо себе. Це можуть бути порожні пивні банки, пластикові пляшки, залишений одяг чи взуття. Тому у Кейті завжди є із мішки для сміття, в які вона збирає всі "знахідки".
Дивіться фото: як Чіппер рятує планету
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"Він увесь час нагадує мені про те, що потрібно ставити кращим і робити все можливе, щоб допомогти планеті. З ним ця робота дається легше", – додала Кейті.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.