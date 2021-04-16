Надто милі улюбленці: 12 неймовірних фото, що автоматично підіймають настрій

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Джерело:

Animals With Powerful Auras

Якщо ви думаєте, що бачили вже усіх милих тваринок в інтернеті, то тільки погляньте на цю добірку. Собаки, кішки й інші звірі на фото просто не можуть залишити нікого байдужим.

Група у фейсбуці під назвою "Тварини з сильними аурами" збирає чудові фото собак, кішок, черепах, ховрахів та інших тварин, що мешкають поруч із людьми. Ці фотографії стануть справжнім зарядом хорошого настрою.

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras

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Фото Animals With Powerful Auras