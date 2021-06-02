Надто милі: фото прийомних тварин, що розчулять до сліз

2 червня 2021 , 15:29
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Джерело:

Boredpanda

Коли ви берете бездомну тварину з вулиці чи притулку, не тільки її життя стає кращим. Ви й ваша родина неодмінно стаєте щасливішими від свого доброго вчинку.

Цим песикам і котикам пощастило знайти свій дім та люблячу сім'ю. Тепер вони тішать своїм виглядом нових господарів та регулярно потрапляють на фото.

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Цей старенький пес вперше спить в домі, та ще й на ліжку / Фото Boredpanda


Цих цуценят неможливо застати окремо / Фото Boredpanda


День, коли цього малюка усиновили / Фото Boredpanda

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.


Найкращі друзі / Фото Boredpanda


Малюк, якого знайшли на вулиці, навчився позувати як модель / Фото Boredpanda


Малюк Суші Рол / Фото Boredpanda


Цей котик плакав під вікном і його забрали додому / Фото Boredpanda


Таким став собака через тиждень після всиновлення / Фото Boredpanda


В притулку кошеня залізло в капюшон до майбутнього тата і там заснуло / Фото Boredpanda


Щасливий пес, якого забирають додому / Фото Boredpanda

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Його всиновили кілька днів тому і він тепер спить тільки так / Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко