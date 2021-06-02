Надто милі: фото прийомних тварин, що розчулять до сліз

Коли ви берете бездомну тварину з вулиці чи притулку, не тільки її життя стає кращим. Ви й ваша родина неодмінно стаєте щасливішими від свого доброго вчинку.
Цим песикам і котикам пощастило знайти свій дім та люблячу сім'ю. Тепер вони тішать своїм виглядом нових господарів та регулярно потрапляють на фото.
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Цей старенький пес вперше спить в домі, та ще й на ліжку / Фото Boredpanda
Цих цуценят неможливо застати окремо / Фото Boredpanda
День, коли цього малюка усиновили / Фото Boredpanda
Найкращі друзі / Фото Boredpanda
Малюк, якого знайшли на вулиці, навчився позувати як модель / Фото Boredpanda
Малюк Суші Рол / Фото Boredpanda
Цей котик плакав під вікном і його забрали додому / Фото Boredpanda
Таким став собака через тиждень після всиновлення / Фото Boredpanda
В притулку кошеня залізло в капюшон до майбутнього тата і там заснуло / Фото Boredpanda
Щасливий пес, якого забирають додому / Фото Boredpanda
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Його всиновили кілька днів тому і він тепер спить тільки так / Фото Boredpanda