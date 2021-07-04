Чи можуть риби та морські тварини потонути: відповідь науковців
Джерело:LiveScience
За даними ВООЗ, щороку тонуть тисячі людей та тварин. Але кожен з нас бодай один раз запитував себе: чи можуть потонути ті, хто мешкає у воді?
Як розповіли вчені, втопитися у загальному значенні цього слова риби не можуть.
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Разом з тим, вони можуть загинути через нестачу кисню, якщо не зможуть рухатися або матимуть пошкоджені зября. Розчинений кисень риби отримують саме у русі, тому він є запорукою їхнього життя.
Рибам потрібно постійно рухатися / Фото Unsplash
Також якщо у морській воді з'явиться занадто багато планктону, він може використати великі запаси кисню, і на інших мешканців водного царства його не вистачить.Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.
Черепахи дихають на поверхні / Фото Unsplash
А от черепахи, дельфіни та кити цілком можуть втопитися. Для дихання їм потрібно виринати на поверхню, і риболовецькі сітки або інші снасті можуть стати причиною загибелі тварини від нестачі кисню.Коти поза контекстом: курйозні фото улюбленців, які миттєво покращують настрій