Чи можуть риби та морські тварини потонути: відповідь науковців

За даними ВООЗ, щороку тонуть тисячі людей та тварин. Але кожен з нас бодай один раз запитував себе: чи можуть потонути ті, хто мешкає у воді?

Як розповіли вчені, втопитися у загальному значенні цього слова риби не можуть.

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Разом з тим, вони можуть загинути через нестачу кисню, якщо не зможуть рухатися або матимуть пошкоджені зября. Розчинений кисень риби отримують саме у русі, тому він є запорукою їхнього життя.

Рибам потрібно постійно рухатися / Фото Unsplash

Також якщо у морській воді з'явиться занадто багато планктону, він може використати великі запаси кисню, і на інших мешканців водного царства його не вистачить.

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Черепахи дихають на поверхні / Фото Unsplash

А от черепахи, дельфіни та кити цілком можуть втопитися. Для дихання їм потрібно виринати на поверхню, і риболовецькі сітки або інші снасті можуть стати причиною загибелі тварини від нестачі кисню.