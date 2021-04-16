Чи можна собаці їсти банани: відповідь ветеринарів

Чимало улюбленців із задоволенням їдять усе, що з'являється на столі господарів. Однак така практика може призвести до проблем зі здоров'ям собаки.

Собаки часто просять банани й навіть крадуть їх зі столу. Чотирилапі можуть навіть вирвати банан із рук дитини. Часто господарі й самі годують улюбленця бананами, адже на перший погляд здається, що це цілком нешкідливий фрукт. Але чи правдива така думка?

Цікаво Доктор Пейо: кінь, який інстинктивно втішає хворих і тамує їхній біль

Справді, банани корисні для собак, але давати їх улюбленцям потрібно обережно. У бананах міститься багато корисних речовин та мікроелементів, у тому числі вітаміни групи В і С, калій, магній та фосфор. Калій стабілізує водний баланс і ритм серця, вітамін С укріплює імунітет, а вітаміни групи В беруть участь у великій кількості обмінних процесів в організмі.



Потрібно вводити банани в раціон собаки поступово / Фото Vplate

Привчати собаку їсти банани потрібно не раніше, ніж у 1,5 – 2 місяці. Новий корм потрібно вводити крихітними порціями та уважно спостерігати за реакцією організму.

Якщо у цуценяти з'явилося почервоніння носа, очей, кінцівок, висипи на морді, порушення дихання, набряк морди тощо – ці симптоми можуть свідчити про алергію. У разі появи котрогось із симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря.

Часто банани подобаються собакам через консистенцію та солодкий смак. Але потрібно стежити, щоб улюбленець не з'їв надто багато бананів. Це може призвести до порушення травлення: діареї, закрепу, здуття живота, підвищеного газоутворення.

Найкраще обирати трохи недозрілі плоди, котрі не будуть викликати бродіння в шлунково-кишковому тракті тварини. Перед тим, як давати собаці банан, обов'язково почистіть його.

Мініатюрним породам достатньо буде 1 банану на тиждень, розділеного на порції. Великих собак можна потішити цілим бананом 2 – 3 рази на тиждень. Якщо ви тільки починаєте привчати собаку їсти банани, можна перемішати їх з основною їжею.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.



Чимало улюбленців їдять банани із задоволенням / Фото Petstime

У жодному разі не давайте банани зі шкіркою. Плоди проходять обробку перед тим, як потрапити на прилавок, тому фрукт зі шкіркою може бути шкідливим для собаки.

Читайте Йоркширський тер'єр Смокі: мила історія собаки, що стала героїнею Другої світової війни

Отже, банани можуть бути корисними для собаки, якщо вводити їх в раціон поступово та давати їх собаці іноді, як ласощі – дитині.