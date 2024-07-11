Чи можна собакам їсти картоплю: ветеринари назвали всі нюанси

Картопля є популярним продуктом серед людей, а також може подобатися нашим домашнім улюбленцям. Однак ветеринари закликають власників домашніх тварин бути обережними, визначаючи, чи є цей продукт безпечним для їхніх пухнастих улюбленців.

Чи можна собакам картоплю?

Доктор Даніель Бернал, ветеринарний лікар Wellness Natural Pet Food зазначив, що собакам можна їсти картоплю, адже цей овоч має багато потрібних вітамінів та мінералів, які корисні для песиків. Вона добре засвоюється і дає багато енергії.

Читайте також Неправильний вигул собак: українцям нагадали правила, які допоможуть уникнути штрафу

Цей овоч є гарним доповненням до корму. Також його можна подавати разом з іншими продуктами собаки. Проте є один нюанс, перед подачею її необхідно обов'язково помити та повністю зварити. Це дає гарантію, що улюбленець зможе легко пережовувати та перетравлювати її,

– зауважує він.

Експерти наголошують на важливості годування домашніх тварин простою картоплею без будь-яких приправ, часнику, цибулі, вершкового масла чи сметани. Ці інгредієнти, хоч і привабливі для людей, можуть бути шкідливими для тварин.

Також вершкове масло нелегко перетравлюється в шлунку собаки, що може призвести до потенційних проблем зі шлунково-кишковим трактом. Власникам домашніх тварин рекомендується утриматися від годування собак залишками картопляного пюре, щоб уникнути будь-якого дискомфорту або розладу шлунку.

Крім того, ветеринари радять власникам собак не годувати своїх улюбленців сирою картоплею і давати лише варену. Вони запевняють, що якщо собака випадково проковтне невелику кількість сирої картоплі, поки господар чистить її, це не завдасть шкоди, але слід уважно за цим стежити.