"Божевільна" і водночас отруйна залежність: чи можна собакам горіхи

Горіхи – поширений та корисний продукт харчування. Однак, для собак вони не є складовою раціону. Це може здатися чотирилапому смаколиком, але наскільки безпечним?

Однозначної відповіді на це ветеринари не дають, адже все індивідуально. Проте, фахівці мають кілька порад і звертають увагу на ризики. Тож, які горіхи отруйні для собак, а які можна інколи споживати, розповідає Pets 24.

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Чи можна собакам горіхи?

Хоча горіхи приносять багато користі для здоров'я при включенні до раціону людини, довгостроковий вплив вживання горіхів на здоров'я собак досі залишається невивченою областю. Переважна теорія полягає в тому, що горіхи занадто калорійні і жирні для собак і що вони не повинні бути постійною частиною їхнього раціону. Окрім токсичності та ймовірного набору ваги, горіхи через свій невеликий розмір можуть спричинити задуху або закоркування кишківника.

З огляду на індивідуальні відмінності в харчових потребах домашніх тварин і потенційну алергію, рекомендується проконсультуватися з ветеринаром, перш ніж давати горіхи, або будь-яку іншу нову їжу вашому улюбленцю. Варто вводити нові продукти поступово і в невеликих кількостях, щоб відстежувати будь-які алергічні реакції.

Час від часу давати собаці кілька горіхів не завдасть їй шкоди. Єдине, що потрібно знати, це які саме горіхи можна їсти вашому собаці.

Які види горіхів безпечні для собак

Арахіс

Можете побалувати цим снеком улюбленця, але за кількох умов. Горіх має бути очищеним, без спецій, не смаженим. Арахісовим маслом собак краще взагалі не годувати. У складі такого продукту чимало супутніх інгредієнтів, що не принесуть користі вашому пухнастику.

Волоський горіх

Звичайний волоський горіх у помірній кількості не нашкодить, на відміну від чорного волоського горіха. Якщо ваш чотирилапий друг з'їсть такий снек, готуйтеся, що доведеться його рятувати від блювоти, анемії, температури та судом. Тому чорний волоський горіх під забороною. Його, до речі, не можна і людям.

Фісташки

Ці смаколики, як в шкаралупі, так і без неї, можуть бути небезпечними для собак через свій розмір і форму. З усім тим, фісташки не токсичні для песиків, тому якщо ваш улюбленець раптом їх проковтне, біди не станеться.



Які горіхи безпечні для собак, а які отруйні / Фото Unsplash

Кеш'ю

Цей горішок безпечний для собак, але ж має бути так само як арахіс, несмаженим, без спецій і у малій кількості.

Каштан

Смажені каштани не завдадуть шкоди вашому вихованцю. Вміст клітковини в каштанах може допомогти собаці уникнути запорів. Каштани є гарним джерелом вітамінів С, В1 та В2, калію, заліза та міді. Але, як і всі інші горіхи, ці круглі, смачні шматочки сповнені жиру та вуглеводів і можуть бути важкими для живота вашого пса, якщо вони перестараються.

Заборонені горіхи:

Чорний волоський горіх – спричиняє розлади травлення та негативно впливає на підшлункову залозу і печінку.

– спричиняє розлади травлення та негативно впливає на підшлункову залозу і печінку. Мигдаль – може бути небезпечним для собак через свій розмір і форму.

– може бути небезпечним для собак через свій розмір і форму. Фундук – містить занадто велику кількість Fe, вживання може спровокувати сечокам'яну хворобу.

– містить занадто велику кількість Fe, вживання може спровокувати сечокам'яну хворобу. Макадамія – містить токсини, які можуть призвести до смерті тварини.

– містить токсини, які можуть призвести до смерті тварини. Мускатний горіх – призводить до сильного отруєння.

– призводить до сильного отруєння. Кедрові горіхи – високий вміст жиру та фосфору можуть дратувати шлунок (може розвинутися панкреатит або ускладнення сечовивідних шляхів)

Отже, горіхи можна давати у невеликій кількості, якщо вони безпечні, а у вашого улюбленця немає проблем з травленням та алергії. Втім, горіхи не є необхідними в раціоні домашніх тварин.