Все не так однозначно: чи можна давати своїм улюбленцям людські імена

Здавалося б, у тому, що домашнім тваринам дають людські імена, немає нічого ганебного. Але з цього приводу існують різні упередження. Зокрема, церква та народні прикмети по різному пояснюють це питання.

То чи можна давати улюбленцю людське ім'я? Хто тут правий, а хто винен, спробував розібратися й Pets24.

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Чи можна давати тваринам людське ім'я?

Називати тварин людськими іменами не добре з етичного погляду

Багато людей будуть ображені і почуватимуться неприємно, коли їх називатимуть на ім'я їхнього домашнього улюбленця. Навряд чи комусь може сподобатися, що його ототожнюють з домашнім котом. Так само і з тваринами.

Називати так тварин забороняє християнська церква

Називати домашніх тварин іменами святих вважається тяжким гріхом згідно зі Святим Письмом. Цей акт – неповага до святих, оскільки кожне людське ім'я тісно пов'язане з іменем святого. Порівняння святих з тваринами через таку практику вважається вкрай недоречним і суперечить релігійному вченню.

Всі власні імена треба розділяти на антропоніми та зооніми

Відповідно до норм української мови, власні назви поділяються на антропоніми та зооніми. Антропоніми стосуються назв людей, а зооніми – назв тварин. Ця класифікація слугує певній меті і не є довільною. Недотримання цього правила свідчить про неповагу до себе, а також до свого ангела-охоронця.



Чи можна давати тваринам людське ім'я / Фото Unsplash

Якщо назвати тварину людським ім'ям, то це не піде її на благо

Людське ім'я несе велике енергетичне навантаження, яке є занадто важким для тварини. Імена для тварин, які не пов'язані з людськими іменами, звучать миліше і позитивніше впливають на них. Швидше за все, з людським ім'ям тварина буде злою, агресивною та хворобливою.

Рекомендують вибирати кличку, яка буде милозвучною, адже так тварині легше її запам'ятати і реагувати на поклик господаря.

Правильно підібрана кличка для улюбленця забезпечить спокійне життя і позитивну енергетику. Тварина буде менше хворіти й радуватиме своїх господарів.