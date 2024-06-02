Алергія на собак у котів: що кажуть ветеринари

Коти, які демонструють поведінку "чухання", можуть мати алергію на різні фактори навколишнього середовища. Поширені алергени, такі як цвіль, пилок і пилові кліщі, були визначені як потенційні тригери такої поведінки.

Крім того, не виключено, що алергія кота може загострюватися через присутність собаки, яка спить поруч. Експерти розповіли, чи можуть коти мати алергію на собак і що з цим робити.

Читайте також Сигнал для обраних: чому насправді кішки нявкають тільки для людей

Чи може у кішок бути алергія на собак?

У котів може розвинутися алергія на собак – явище, яке недостатньо вивчене і вважається рідкісним.

Коли ми проводимо внутрішньошкірне тестування на алергію у кішок, "собачий епітелій" є одним з алергенів, на наявність яких ми перевіряємо кішок із групи, що складається приблизно з 60 алергенів навколишнього середовища, включаючи пилок, плісняву та кліщі домашнього пилу,

– каже ветеринарний дерматолог Елізабет Фальк.

Вчені з'ясували, що алергія у котів залишається темою, оповитою таємницею. Фахівці досі не можуть остаточно визначити, які породи собак можуть провокувати алергічні реакції у котячих компаньйонів. Однак є припущення, що породи, які частіше линяють, потенційно можуть поширювати більшу кількість алергенів.

Як визначити, що у кішки алергія на собак?

Якщо у вашої кішки алергія це стане помітно. Є ряд основних ознак, на які варто звернути увагу:

кішка чухає шкіру до втрати хутра та травмування шкіри;

можуть з'явитися кірки, лусочки, папули або пустули;

шкіра може стати рожевою чи червоною;

кішка може висмикувати своє волосся;

з'явилися сльозотеча та чхання.

Щоб точно визначити, що спричиняє алергічну реакцію, а не помилитися з діагнозом, треба провести аналіз крові чи шкірний тест. Ці тести зможе зробити ветеринар. Важливо одразу звернутися до лікаря, адже через подряпини та рани можуть розвиватися дріжджові та бактеріальні інфекції.



Чи може у кішки бути алергія на собак / Фото Unsplash

Що робити, якщо у кішки алергія на собак?

У сфері алергії профілактика може бути недосяжною, але ефективне лікування та контроль цілком досяжні. 2 основні методи боротьби з алергією включають лікування симптомів за допомогою ліків та підвищення толерантності до алергенів за допомогою імунотерапії, також відомої як алергічні вакцини.

Мета вакцини – зменшити або повністю усунути потребу в ліках, і вона ефективна приблизно у 70 відсотків випадків.

Алергія зазвичай викликається поєднанням генетичних факторів та впливу навколишнього середовища. Хоча зміна ДНК кота може бути недосяжною, експерти припускають, що модифікація його оточення може відігравати вирішальну роль в управлінні симптомами алергії:

робіть часте прибирання, щоб зменшити кількість шерсті;

регулярно купайте собаку, щоб знизити кількість алергенів.

Хоча запобігти алергії складно, правильне лікування та догляд допоможуть вашій кішці почуватися краще та зменшать прояви алергічних реакцій.